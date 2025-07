Fire TV Stick 4K und 4K Max jetzt zum neuen Bestpreis sichern

Ob für das eigene Wohnzimmer oder als praktisches Geschenk – mit einem Fire TV Stick rüstet ihr euren Fernseher im Handumdrehen für komfortables Streaming auf. Zum Prime Day hat Amazon ordentlich an der Preisschraube gedreht und bietet die beliebten 4K-Modelle so günstig wie noch nie an.

Fire TV Stick 4K Max für 47,99 Euro

Der Fire TV Stick 4K Max ist das aktuelle Top-Modell, das jetzt nur noch 47,99 Euro kostet. Ausgestattet mit dem leistungsstärksten Prozessor der Fire-TV-Reihe sorgt er für blitzschnelle App-Starts und eine flüssige Bedienung.

Neben 4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR10+ und Dolby Atmos bringt der 4K Max auch Wi-Fi 6E mit. Ein besonderes Extra: Im Standby-Modus könnt ihr den Fernseher in eine digitale Kunstgalerie verwandeln und über 2.000 Kunstwerke und Fotografien in Museumsqualität anzeigen lassen.

Dazu gibt es 16 GB Speicherplatz (doppelt so viel wie beim Standardmodell) sowie die Alexa-Sprachfernbedienung Enhanced Edition, die zusätzliche Tasten für mehr Komfort bietet.

Fire TV Stick 4K kostet nur noch 33,99 Euro

Der Fire TV Stick 4K zählt zu den beliebtesten Modellen. Wenn euer Fernseher bereits 4K unterstützt, könnt ihr mit dem Stick Inhalte in echtem 4K streamen – natürlich abhängig vom jeweiligen Anbieter. Dolby Vision, HDR10+ und Dolby Atmos werden ebenso unterstützt wie das moderne Wi-Fi 6 für stabile Verbindungen.

Dank der mitgelieferten Alexa-Sprachfernbedienung lassen sich Inhalte schnell per Sprache finden und starten. Apps und Mediatheken wie Netflix, Prime Video, Disney+, ZDF, ARD und viele mehr sind problemlos installierbar. Aktuell kostet der Fire TV Stick 4K nur 33,99 Euro statt 69,99 Euro.

