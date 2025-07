HomeCare for HomeKit findet Fehler in eurem Smart Home

Solltet ihr rund um euer Smart Home auf HomeKit beziehungsweise die Apple Home App setzen, dann werdet ihr sicherlich schon festgestellt haben: Wenn mal etwas nicht so wirklich rund läuft, dann verrät euch Apple mit Sicherheit nicht, woran es liegt. Es gibt kaum Fehlermeldungen und auch keine Logs. Genau deswegen hat Anthonin Cocagne die neue Anwendung HomeCare for HomeKit (App Store-Link) entwickelt, die ab sofort mit einem Einmal-Kauf in Höhe von 5,99 Euro auf eurem iPhone und iPad landet.

Der Entwickler war selbst frustriert darüber, wenn Szenen und Automationen aus unerklärlichen Gründen nicht funktioniert haben. „Als jemand, der stark auf HomeKit-Automatisierungen angewiesen ist, hatte ich das Gefühl, dass es einen echten Bedarf für eine App gab, die Probleme im Haushalt, fehlerhafte Szenarien und Automatisierungen schnell diagnostizieren sowie kontinuierlich auf Probleme überwachen und bei Bedarf Warnmeldungen ausgeben kann“, sagt er über den Antrieb, die App zu entwickeln.

HomeCare kann euer Smart Home scannen und Probleme finden

Nach der Installation kann man mit HomeCare sofort einen schnellen Scan durchführen und so erkennen, welche Geräte gerade nicht antworten und welche Szenen oder Automationen davon betroffen sind. Außerdem kann man direkt sehen, wann das Gerät zum letzten Mal online war, um Probleme schneller zu lokalisieren.

Außerdem kann HomeCare auch proaktiv arbeiten und sich per Push-Mitteilung melden, wenn ein Problem erkannt wird. Ebenso kann man die Performance des Systems anhand der Antwortzeiten testen, sich bei niedrigen Batterieständen informieren lassen oder eine Kurzbefehle-Integration für zusätzliche Spielereien nutzen.

„Ich habe viel Arbeit investiert, um HomeCare zu dem Begleiter für die Fehlerbehebung zu machen, den ich mir schon immer für HomeKit gewünscht habe. Es ist wirklich hilfreich, um Probleme schnell zu erkennen, sei es durch Hintergrundüberwachung oder sofortige Diagnose“, schreibt der Entwickler über seine App.