Google Gemini: KI-Videomodell Veo 3 ist ab sofort in Deutschland verfügbar

Mit Google Gemini (App Store-Link) gibt es schon seit einiger Zeit eine KI aus dem Hause Google, die sich für viele Aufgaben einsetzen lässt. Nun hat Google bekanntgegeben, dass Google Gemini ab sofort das KI-Videomodell Veo 3 auch in Deutschland für Personen mit Google AI Pro-Abonnement an den Start bringt.

„Wir haben unser innovativstes Videogenerierungsmodell Veo 3 erst vor ein paar Wochen auf der Google I/O vorgestellt. Veo 3 ermöglicht es zum ersten Mal, achtsekündige Videos mit Sound zu generieren – von einer jubelnden Menge im Hintergrund über das Plätschern eines Bachs bis hin zu Dialogen zwischen mehreren Charakteren. Seit der Vorstellung des Modells sind unzählige Videos, die mit Gemini erstellt wurden, viral gegangen. Sie haben Millionen von Menschen begeistert und gezeigt, was mit KI-generierten Videos möglich ist.“

So berichtet Google in einem eigenen Blogbeitrag zum Thema. Ab heute ist Veo 3 für Google AI Pro-Abonnenten und -Abonnentinnen in Deutschland sowie in über 230 weiteren Ländern und Regionen, in denen Google Gemini verfügbar ist, nutzbar. Mit dem Google AI Pro-Abo soll man in der Gemini-KI jeden Tag eine limitierte Anzahl an Videos generieren können.

Damit die eigenen Videos auch so aussehen, wie man sie sich vorstellt, braucht es natürlich einen präzisen und gut beschriebenen Prompt. Eine Anleitung mit Tipps und Tricks zum Prompten für Veo 3 stellt Google ebenfalls zur Verfügung. Ein abschließendes YouTube-Video zeigt auf, welche Möglichkeiten es mit Veo 3 von Google Gemini gibt.