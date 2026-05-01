iPhone 17 ist Apples beliebteste Produktreihe aller Zeiten

Im Zusammenhang mit der Bekanntgabe der aktuellen Quartalszahlen, hat Apples Finanzmeister Kevan Parekh bekanntgegeben, dass das iPhone 17 Apples beliebteste Produktreihe aller Zeiten ist.

„Die iPhone-17-Familie ist nun die beliebteste Produktreihe in unserer Geschichte. Wir glauben, dass wir im Quartal Marktanteile gewonnen haben“, sagte Parekh. Cook erklärte gegenüber Reuters, dass die Nachfrage nach iPhones „durch die Decke ging“ und dass das Angebot trotz der beeindruckenden Verkaufszahlen begrenzt war.

Nachfrage hoch, Angebot begrenzt

Der Grund dafür liegt vor allem in der Lieferkette. Einerseits bleibt die Beschaffung zentraler Komponenten eine Herausforderung, andererseits ist die Flexibilität bei der Produktion derzeit eingeschränkt. Besonders betroffen sind die neuen Chips, die in den Geräten zum Einsatz kommen.

So setzt Apple bei den aktuellen Modellen auf die leistungsstarken A19- und A19-Pro-Prozessoren, die vom Auftragsfertiger TSMC produziert werden. Allerdings ist die Nachfrage nach moderner Chiptechnologie insgesamt enorm gestiegen – nicht zuletzt durch den Boom im Bereich Künstliche Intelligenz. Dadurch entstehen Engpässe, die sich direkt auf die Verfügbarkeit der iPhones auswirken.

Auch der Speicher wird zum Faktor

Doch nicht nur Prozessoren sorgen für Engpässe. Laut Parekh gewinnt auch der Arbeitsspeicher zunehmend an Bedeutung. Zwischen dem ersten und zweiten Quartal 2026 habe sich der Einfluss von RAM auf die Produktionskapazitäten spürbar verstärkt.

Das zeigt, wie komplex die Herstellung moderner Smartphones geworden ist. Zum einen steigen die technischen Anforderungen, zum anderen wächst der Druck auf die Lieferketten – eine Kombination, die selbst für einen Konzern wie Apple zur Herausforderung wird.

Die Probleme bei der Chip- und RAM-Versorgung könnten sich auch auf die kommenden iPhone 18-Produktreihe auswirken. iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max und das erste faltbare iPhone werden im Herbst erwartet.