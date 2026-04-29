Mijia Smart Standing Fan Pro Slim: Xiaomi Ventilator ist schlank, vielseitig und leise

Xiaomi hat mit dem Mijia Smart Standing Fan Pro Slim einen neuen Ventilator gelauncht, der sich sowohl als Tisch- als auch als Standventilator nutzen lässt. Zudem lässt sich das Gerät auch mit einer Powerbank betreiben, sodass ihr ihn auch ohne Steckdosen-Anschhluss verwenden könnt. Der Ventilator ist für 119,90 Euro im Store von Xiaomi erhältlich.

Der Mijia Smart Standing Fan Pro Slim misst im Standventilator-Format 31,0 x 33,7 x 100 Zentimeter, lässt sich aber auch als Tischventilator verwenden, da das Gerät höhenverstellbar ist. Zudem lässt es sich weitestgehend auseinander nehmen und kommt in einer Aufbewahrungsbox, sodass ihr ihn entsprechend verstauen könnt, wenn ihr das Gerät nicht benötigt.

Praktisch ist, dass sich der Mijia Smart Standing Fan Pro Slim sowohl per Netzteil als auch per Akku nutzen lässt. Das ermöglicht es euch auch, den Ventilator unterwegs zu nutzen. Für den Akkubetrieb müsst ihr den Ventilator allerdings an eine Powerbank anschließen. Diese ist allerdings nicht im Lieferumfang enthalten.

Der Mijia Smart Standing Fan Pro Slim wird zudem mit einer Bluetooth-Fernbedienung ausgeliefert, die magentisch an dem Gerät befestigt ist und eine Fernsteuerung erlaubt. Der Ventilator selbst verfügt aber ebenfalls über entsprechende Tasten. Steuern lässt sich das Gerät zusätzlich über eine dazugehörige App, die zudem weitere Einstellungsmöglichkeiten bietet. Hier lassen sich zum Beispiel unterschiedliche Windströme einstellen.

Der Xiaomi Mijia Ventilator ist besonders geräuscharm

Xiaomi verspricht außerdem, dass der Mijia Smart Standing Fan Pro Slim besonders geräuscharm arbeiten soll, sodass er auch im Schlafzimmer eingesetzt werden kann. Die Reichweite des Luftstroms beträgt überdies 14 Meter. Der Mijia Smart Standing Fan Pro Slim ist ab sofort für 119,90 Euro über den Xiaomi-Store zu haben.