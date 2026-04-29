LibrePods: Drittanbieter-App für AirPods jetzt auch im Google Play Store verfügbar

Im November des vergangenen Jahres haben wir zum ersten Mal über die Drittanbieter-Lösung LibrePods berichtet, die exklusive AirPods-Features auch auf Nicht-Apple-Geräten freischaltet. Denn: Während man im Apple-Ökosystem von allen praktischen Funktionen der AirPods-Modelle profitieren kann, hinken andere Betriebssysteme in dieser Hinsicht noch deutlich hinterher. LibrePod, eine quelloffene und kostenlose Lösung für Linux und Android, ließ sich bisher auf der Entwickler-Plattform GitHub herunterladen.

„LibrePods schaltet die exklusiven AirPods-Funktionen von Apple auf Nicht-Apple-Geräten frei. Erhalte Zugriff auf Geräuschkontrollmodi, adaptive Transparenz, Ohrerkennung, Hörhilfe, den benutzerdefinierten Transparenzmodus, Batteriestatus und mehr – all die Premium-Funktionen, für die du bezahlt hast, die Apple jedoch auf das eigene Ökosystem beschränkt hat.“

So beschreibt der Entwickler Kavish Devar bei GitHub seine Anwendung. LibrePods ist nun auch offiziell im Google Play Store verfügbar. Mit der App lassen sich unter anderem die Audioausgabe automatisch deaktivieren, wenn die AirPods nicht im Ohr stecken, sowie Metadaten wie das Geräte-Icon und der Batteriestatus in den Systemeinstellungen anzeigen.

In der aktuellen Version 0.2.5 wurden unter anderem Fehlerbehebungen für Pixel-Geräte mit älteren Android-Versionen vorgenommen, die Kompatibilität im Xposed-Bereich überprüft und das Design der Bestätigungsdialoge überarbeitet. Während einige Funktionen im Play Store nur über In-App-Käufe verfügbar sind, bleiben der Batteriestatus, die Ohrenerkennung, die Anpassung des Hörmodus sowie individuelle Einstellungen für den Press-and-Hold-Modus kostenlos nutzbar.

Unterstützung vorerst nur für wenige Android-Geräte

Alle auf GitHub veröffentlichten Builds bieten weiterhin den vollen Funktionsumfang ohne zusätzliche Kosten. Bis vor ein paar Tagen war LibrePods bei der Nutzung mit Android über die GitHub-Version nur mit Rootrechten nutzbar, die nun veröffentlichte Android-Version ermöglicht die Verwendung auch ohne diese Rechte.

Abschließend wichtig zu wissen: Die App aus dem Google Play Store erfordert mindestens Android Version 16 QPR3, die Google Anfang März 2026 veröffentlicht hat. Damit unterstützen zunächst nur Google Pixel-Geräte ab der 6. Generation die LibrePods-App. Laut Aussage des Entwicklers Kavish Devar bei Reddit haben auch schon die Smartphone-Hersteller OnePlus und Oppo ihre Android-Varianten OxygenOS 16 und ColorOS 16 entsprechend angepasst. Andere Geräte werden wohl erst mit Android 17 ohne Rootzugriff eine Unterstützung für LibrePods erhalten.