Neu von Ugreen: Edle 3-in-1-Ladestation & mobiler Luftkompressor mit Akku

Für 159 Euro hat Ugreen eine neue Ladestation im Sortiment, die das iPhone, die Apple Watch und die AirPods auflädt. Das weiße Design sieht ziemlich edel aus, allerdings wird das iPhone über MagSafe und Qi2 mit maximal 15 Watt geladen – Qi2.2 schafft bekanntlich schon 25 Watt.

Da das iPhone magnetisch hält, lässt es sich sowohl im Hoch- als auch im Querformat laden. Darüber hinaus hat man alle eingehenden Nachrichten im Blick, da sich das iPhone zwischen 20 und 90 Grad neigen lässt.

In der Mitte befindet sich die Auflagefläche für die AirPods, während rechtsseitig der Ladepuck für die Apple Watch integriert ist. Mit 5 Watt erfolgt die Aufladung der Apple Watch schnell. Ebenso lässt sich der Ladepuck hochklappen, sodass die Apple Watch den Nachtmodus unterstützt.

Mit 159 Euro ist die neue Ugreen-Ladestation definitiv kein Schnäppchen. Laut Angaben bei Amazon erfolgt die Auslieferung zwischen Anfang und Mitte April.

Ugreen Luftkompressor ist eine tragbare Reifenpumpe

Nachdem Ugreen den ersten Luftkompressor mit Stromanschluss auf den Markt gebracht hat, folgt nun das Modell mit Akku. Der Vorteil: Da keine Kabelverbindung notwendig ist, ist die Handhabung deutlich flexibler.

Über das integrierte LED-Display lassen sich die entsprechenden Werte ablesen, wobei insgesamt fünf Modi zur Verfügung stehen, mit denen sich Reifen von Autos, Motorrädern, Fahrrädern oder auch Bälle aufpumpen lassen. Zudem steht ein manueller Modus bereit, und es ist jederzeit möglich, das Aufpumpen per Hand zu stoppen.

Der Luftkompressor liefert einen maximalen Druck von 150 PSI, wobei der Luftdurchsatz bei circa 30 Litern pro Minute liegt. Laut Hersteller lässt sich so ein herkömmlicher Autoreifen in etwa vier Minuten von 0 auf 2,5 bar aufpumpen.

Als weiteres Extra steht ein LED-Licht zur Verfügung, das nicht nur zur Beleuchtung dient, sondern auch ein SOS-Signal darstellen kann. Mit den drei jeweils 4.500 mAh starken Akkus kann man ein Auto mit vier Reifen circa drei Mal aufpumpen. Optional lassen sich Fahrradreifen etwa 20 Mal oder Motorradreifen rund 13 Mal mit Luft versorgen.

Der neue Ugreen-Luftkompressor mit Akku, der weiterhin auch einen Betrieb über das 12V-Kabel ermöglicht, startet jetzt für 79,99 Euro statt 89,99 Euro.