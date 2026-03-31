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Superlist: To-Do-App jetzt mit neuen Themes und mehr

Update verfügbar

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Vier iPhones auf einem Tisch, auf denen die App Superlist geöffnet ist.

Die praktische To-Do-Listen-App Superlist haben wir hier im Blog ja schon öfter erwähnt. Die leistungsstarke Anwendung wird von ihren Entwicklern weiterhin laufend aktualisiert und wartet nun mit einem weiteren Update auf, dass der App unter anderem neun neue Design-Themes beschert. Was noch neu ist, lest ihr im Beitrag.

Mit den neun neuen Farbschemata könnt ihr Superlist noch ein Stück mehr personalisieren und das Design der App euren Vorstellungen entsprechend anpassen. Dabei könnt ihr aus den vorgegebenen Farbkombinationen wählen. Zur Wahl stehen zum Beispiel die Kombi „Wald“ aus zwei Grüntönen und einem Blauton oder die Kombi „Blau & Rot“, die aus Blau, Weiß und Rot besteht. Eigene Kombination lassen sich bislang nicht hinterlegen. Um das Farbschema auszuwählen, müsst ihr auf Superlist > Präferenzen > Features klicken und dort dann unter „Design“ das gewünschte Schema auswählen.


Außerdem könnt ihr Listen und Aufgaben nun ganz einfach duplizieren. Das Duplikat enthält dann alle Inhalte des Originals und wir als unerledigt und nicht zugewiesen angezeigt. Auch das Fälligkeitsdatum wird entfernt. So habt ihr quasi ein sauberes Template, das ihr für wiederkehrende Projekte nutzen könnt.

Superlist: Seitenleiste jetzt in Größe veränderbar

Die Seitenleiste in der Mac-Version von Superlist ist nun außerdem in der Größe veränderbar. So lässt sie sich euren Bedürfnissen entsprechend anpassen. Um Listen zu löschen genügt zudem ab sofort eine Wischbewegung in der Seitenleiste der Macs-oder der iPhone-App.

Screenshot von Superlist
Die neuen Farbschemata von Superlist erlauben weitere Personalisierung.

Darüber hinaus liegt Superlist nun auch in spanischer Lokalisierung vor und ihr könnt nach dem Update einfacher nach Labels suchen. Das Update von Superlist steht ab sofort zum Download bereit. Wenn ihr die Mac-App installiert habt, müsst ihr diese lediglich öffnen und euch wird das Update angeboten. Die iPhone-App könnt ihr über den App Store updaten.

Superlist kann kostenlos genutzt werden. Mehr Features gibt es im Basis-Tarif, der sechs Euro pro Monat bzw. 59 Euro pro Jahr kostet. Zugriff auf alle Features bekommt ihr über den Pro-Tarif, der monatlich 25 Euro und jährlich 249 Euro kostet.

‎Superlist
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Entwickler: Superlist Software GmbH
Preis: Kostenlos

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Marlene
Marlene
Ich bin seit 2022 Teil des Teams und beobachte mit weiterhin steigendem Interesse die Entwicklungen innerhalb der Tech-Branche. Besonders interessieren mich die Bereiche KI, Regulation und Social Media. Natürlich probiere ich aber auch mit Freude neue Apps und Zubehör aus und schreibe gerne über technischen Innovationen, die das Leben einfacher machen.

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