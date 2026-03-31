Apple hat die erste Beta von iOS 26.5 veröffentlicht, doch obwohl viele Nutzer und Nutzerinnen auf Fortschritte gehofft hatten, bleibt ein zentrales Versprechen weiterhin unerfüllt: Die neuen, KI-gestützten Siri-Funktionen fehlen komplett. Damit verdichten sich die Hinweise, dass Apple die große Siri-Offensive erst mit iOS 27 im September 2026 ausrollen wird.

Bereits im Vorfeld hatte sich angedeutet, dass die Entwicklung holpriger verläuft als geplant. Ursprünglich visierte Apple nämlich iOS 26.4 als Startpunkt für die neuen Funktionen an. Allerdings berichtete Bloomberg-Journalist Mark Gurman schon im Februar, dass das Unternehmen dieses Ziel aufgrund anhaltender Probleme bei der Genauigkeit nicht erreichen könne. Stattdessen könnten sich einzelne Features oder sogar das gesamte Paket weiter nach hinten verschieben.

Zwar wurde iOS 26.5 intern offenbar intensiv für Siri-Tests genutzt, und Mitarbeiter sollen berichtet haben, dass die versprochenen „Apple Intelligence“-Funktionen bereits integriert seien, doch davon ist in der nun veröffentlichten Entwickler-Beta nichts zu sehen. Einerseits könnte Apple die Neuerungen noch in späteren Beta-Versionen nachreichen, andererseits wird dieses Szenario mit jedem Tag unwahrscheinlicher, weil die nächste große Bühne, die WWDC im Juni, immer näher rückt.

Verzögerungen mit Ansage – und ohne klare Roadmap

Dass Apple bei Siri derzeit vorsichtig agiert, kommt nicht überraschend. Schon bei der Präsentation im Juni 2024 hatte das Unternehmen angekündigt, die neuen KI-Funktionen im Laufe des Jahres 2025 mit einem iOS-26-Update auszuliefern. Doch als sich das Frühjahr näherte, ruderte Apple zurück und erklärte, dass Siri schlicht noch nicht bereit sei und mehr Entwicklungszeit benötige.

Seitdem hält sich Apple mit konkreten Zeitangaben auffallend zurück. Während hinter den Kulissen offenbar iOS 26.4 als Zwischenziel gehandelt wurde, blieb dieses Update öffentlich unerwähnt. Dennoch gilt: Solange die neuen Funktionen bis Ende 2026 erscheinen, bleibt Apple formal im Rahmen seiner eigenen Ankündigungen.

Fokus verschiebt sich auf iOS 27

Inzwischen zeichnet sich jedoch ein klareres Bild ab. Laut aktuellen Berichten soll iOS 27 nicht nur alle bislang angekündigten „Apple Intelligence“-Funktionen bündeln, sondern darüber hinaus noch deutlich weiter gehen. Geplant ist unter anderem eine eigenständige Siri-Chatbot-App, die den Sprachassistenten grundlegend neu positionieren könnte.

Damit würde Siri erstmals direkt mit modernen KI-Systemen konkurrieren, die heute den Markt prägen. Die neue Version soll deutlich kontextbewusster agieren, komplexere Aufgaben verstehen und insgesamt wie ein vollwertiger Chatbot funktionieren – also weit mehr leisten als die bisherige Sprachsteuerung.

Große Erwartungen an den Herbst 2026

Folglich verschiebt sich der Fokus klar auf den Herbst 2026. Sollte Apple seine Pläne wie erwartet umsetzen, dürfte iOS 27 zum wichtigsten Siri-Update seit Jahren werden. Gleichzeitig steigt aber auch der Druck, denn die Konkurrenz entwickelt sich rasant weiter.