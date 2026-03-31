Das sind alle Neuerungen in iOS 26.5 Beta 1

Nachdem Apple iOS 26.4 letzte Woche für alle zum Download bereitgestellt hat, startet jetzt die Testphase von iOS 26.5. Die erste Beta-Version liegt für Entwickler und Entwicklerinnen zur Installation bereit und hat einige Neuerungen im Gepäck. Erweiterte Siri-Funktionen, die auf Gemini basieren, fehlen aber gänzlich.

Vorgeschlagene Orte in Apple Karten

Die neue Funktion „Vorgeschlagene Orte“ zeigt anhand von beliebten Orten in der Nähe und kürzlich durchgeführten Suchanfragen Orte zum Besuchen an.

Werbung in der Karten-App

Wir haben bereits berichtet, dass Apple Werbung in die hauseigene Karten-App integrieren möchte. Mit iOS 26.5 legt Apple den Grundstein, sodass die Einführung wohl in den nächsten Monaten erfolgt.

Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für RCS-Nachrichten

Apple hat in iOS 26.5 die Edne-zu-Ende-Verschlüsselung (E2EE) für RCS-Nachrichten zwischen iPhone- und Android-Nutzern wieder aktiviert. Erste Tests liefen schon in iOS 26.4, jedoch hat es die Funktion noch nicht in die finale Version geschafft.

Kopplung durch Annäherung

Kopfhörer und ähnliche Geräte können sich durch Annäherung mit dem iPhone koppeln, so wie es mit den AirPods der Fall ist. Das Koppeln von Geräten von Drittanbietern erfordert nicht mehr mehrere Schritte.

Benachrichtigungen von Drittanbietern weiterleiten

Smartwatches von Drittanbietern können eingehende Benachrichtigungen empfangen, anzeigen und darauf reagieren. Normalerweise ist das der Apple Watch vorbehalten, doch die EU schreibt eine Öffnung vor.

Live-Aktivitäten mit einem Wearable

Darüber hinaus lassen sich auch Live-Aktivitäten für ein Wearable eines Drittanbieter-Zubehörs aktivieren.

Magic-Zubehör koppeln

Sobald ein Zubehör, zum Beispiel das Magic Keyboard, per USB-C-Kabel mit dem iPhone verbunden wird, bauen die Geräte automatisch eine Bluetooth-Verbindung auf.

Von iPhone zu Android übertragen

Beim Wechsel von einem iPhone auf ein Android-Gerät, gibt es mehr Einstellungen, mit denen man genauer bestimmen kann, welche Nachrichtenanhänge übertragen werden sollen. Es gibt Optionen für „Alle“, „1 Jahr“ oder „30 Tage“.

Tastatur mit Inuktitut-Layout

iOS 26.5 führt eine Option für das Inuktitut-Tastaturlayout ein.

Wann erscheint iOS 26.5 für alle?

Die fertige Version von iOS 26.5 dürfte ungefähr im Mai erscheinen.