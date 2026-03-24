iOS 26.4 steht zum Download bereit: Die neuen Funktionen erklärt

Mit iOS 26.4 hat Apple ein weiteres Update für das iPhone zum Download bereitgestellt, das einige neue Funktionen mitbringt. Während man zuvor noch gemunkelt hatte, dass iOS 26.4 die neue Siri enthält, hat Apple diesen Plan offenbar auf iOS 27 verschoben. Was iOS 26.4 im Gepäck hat, klären wir im Folgenden.

Apple Music sieht jetzt schöner aus

In Apple Music lassen sich fortan Konzerte in der Nähe entdecken, wenn man seinen Standort freigibt. Die Aufmachung ist gelungen, wobei die Daten von bandsintown.com bereitgestellt werden. Links zu Künstlern sowie zum Ticketverkauf sind direkt integriert.

Darüber hinaus zeigt Apple Albumcover jetzt deutlich ansprechender an, da diese im Vollbild das gesamte Display ausfüllen. Das ist offenbar noch nicht bei allen Alben verfügbar, wirkt aber deutlich moderner. Die neue Anzeige kommt auch auf dem Sperrbildschirm zum Einsatz.

Neu ist außerdem, dass Shazam über das Kontrollzentrum Songs erkennen kann – auch ohne Internetverbindung.

8 neue Emojis mit iOS 26.4

iOS 26.4 bringt wie üblich neue Emojis mit. Neu sind ein Orca, eine Balletttänzerin, eine Schatztruhe, ein verzerrtes Gesicht, ein haariges Wesen, eine Kampf-Wolke und ein Erdrutsch.

Mehr Zahlungsmittel in der Familienfreigabe

In der Familienfreigabe wurden bisher alle Käufe über das Zahlungsmittel des Organisators abgewickelt, allerdings sind mit iOS 26.4 zusätzliche Zahlungsmethoden möglich. Erwachsene Mitglieder können fortan ihr eigenes Zahlungsmittel hinterlegen, sodass die Abrechnung flexibler erfolgt.

iOS 26.4: Die offiziellen Update-Notizen

Apple Music

„Konzerte“ hilft dir, Shows von Künstler:innen aus deiner Mediathek in deiner Umgebung zu entdecken, und empfiehlt dir weitere Künstler:innen basierend auf deinem Hörverhalten.

Mit der Offline-Musikerkennung im Kontrollzentrum werden Titel ohne Internetverbindung identifiziert und Ergebnisse automatisch ausgegeben, sobald du wieder online bist.

Das Widget „Umgebungsmusik“ für „Schlaf“, „Entspannen“, „Produktivität“ und „Wohlbefinden“ präsentiert handverlesene Playlists auf dem Home-Bildschirm.

Bildschirmfüllende Hintergrundbilder verleihen den Seiten für Alben und Playlists ein eindrücklicheres Aussehen.

Bedienungshilfen

Mit der Einstellung „Helle Effekte reduzieren“ wird helles Blinken beim Tippen auf Elemente wie Tasten minimiert.

Einstellungen für Untertitel und erweiterte Untertitel sind während des Ansehens von Medien über das Untertitelsymbol verfügbar.

Dies ermöglicht es, sie einfacher zu finden, anzupassen und eine Vorschau davon zu sehen.

Die Einstellung „Bewegung reduzieren“ reduziert für Personen, die empfindlich auf Bewegungen auf dem Bildschirm reagieren, zuverlässiger die Animationen von Liquid Glass.

Dieses Update enthält zudem folgende Verbesserungen: