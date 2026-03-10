Diese Emojis kommen mit iOS 26.4 aufs iPhone

Schon jetzt in der Beta verfügbar

FreddyKommentar schreiben zu Diese Emojis kommen mit iOS 26.4 aufs iPhone
Hinweis: Artikel enthält Affiliate-Links. Was ist das?

Emojis in iOS 26.4

Apple arbeitet weiter an iOS 26.4, während Entwickler bereits die vierte Beta-Version testen können. Gleichzeitig entdecken Tester mehrere neue Emojis, die künftig auf iPhone, iPad und Mac erscheinen sollen. Insgesamt integriert Apple neun neue Emoji-Symbole, weil der Konzern die aktuellen Vorgaben des Unicode-Standards übernimmt.

Diese neuen Emojis kommen

Mit dem kommenden Update erweitert Apple die Emoji-Auswahl um mehrere ungewöhnliche Symbole, während einige Motive besonders kreativ ausfallen.


Zu den neuen Emojis gehören unter anderem:

  • Posaune
  • Schatztruhe
  • verzerrtes Gesicht
  • haariges Wesen (Bigfoot / Sasquatch)
  • Kampf-Wolke
  • Orca
  • Erdrutsch

Mehr Vielfalt bei Figuren-Emojis

Neben komplett neuen Symbolen erweitert Apple einige bekannte Emojis um zusätzliche Optionen. Dadurch erhalten bestimmte Figuren neue Hautfarben sowie weitere Darstellungsmöglichkeiten.

Unter anderem erscheinen neue Varianten für ringende Personen und Tänzer mit Hasenohren. Außerdem führt Apple erstmals eine geschlechtsneutrale Version des Balletttänzer-Emojis ein.

Teil des Unicode-17-Standards

Die neuen Emojis basieren auf dem Unicode-17-Update, das das Unicode-Konsortium bereits im Herbst 2025 vorgestellt hat. Allerdings benötigt Apple meist mehrere Monate, weil für jedes Emoji eigene Grafiken entworfen werden.

Deshalb erscheinen neue Emoji-Sets häufig erst einige Zeit nach der offiziellen Standardisierung.

Neue Emojis erscheinen meist im Frühjahr

Apple integriert neue Emojis traditionell in größere Frühjahrsupdates, während häufig die sogenannten „.4-Versionen“ diese Erweiterungen enthalten.

Foto: 9to5mac

Anzeige

Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

Mehr News

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Copyright © 2026 appgefahren.de