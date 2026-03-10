Diese Emojis kommen mit iOS 26.4 aufs iPhone

Apple arbeitet weiter an iOS 26.4, während Entwickler bereits die vierte Beta-Version testen können. Gleichzeitig entdecken Tester mehrere neue Emojis, die künftig auf iPhone, iPad und Mac erscheinen sollen. Insgesamt integriert Apple neun neue Emoji-Symbole, weil der Konzern die aktuellen Vorgaben des Unicode-Standards übernimmt.

Diese neuen Emojis kommen

Mit dem kommenden Update erweitert Apple die Emoji-Auswahl um mehrere ungewöhnliche Symbole, während einige Motive besonders kreativ ausfallen.

Zu den neuen Emojis gehören unter anderem:

Posaune

Schatztruhe

verzerrtes Gesicht

haariges Wesen (Bigfoot / Sasquatch)

Kampf-Wolke

Orca

Erdrutsch

Mehr Vielfalt bei Figuren-Emojis

Neben komplett neuen Symbolen erweitert Apple einige bekannte Emojis um zusätzliche Optionen. Dadurch erhalten bestimmte Figuren neue Hautfarben sowie weitere Darstellungsmöglichkeiten.

Unter anderem erscheinen neue Varianten für ringende Personen und Tänzer mit Hasenohren. Außerdem führt Apple erstmals eine geschlechtsneutrale Version des Balletttänzer-Emojis ein.

Teil des Unicode-17-Standards

Die neuen Emojis basieren auf dem Unicode-17-Update, das das Unicode-Konsortium bereits im Herbst 2025 vorgestellt hat. Allerdings benötigt Apple meist mehrere Monate, weil für jedes Emoji eigene Grafiken entworfen werden.

Deshalb erscheinen neue Emoji-Sets häufig erst einige Zeit nach der offiziellen Standardisierung.

Neue Emojis erscheinen meist im Frühjahr

Apple integriert neue Emojis traditionell in größere Frühjahrsupdates, während häufig die sogenannten „.4-Versionen“ diese Erweiterungen enthalten.

Foto: 9to5mac