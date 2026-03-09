„Einzigartig und nicht kopierbar“: Tim Cook erklärt Apples Erfolgsgeheimnis

Der Technologiekonzern Apple steht vor einem großen Meilenstein, denn das Unternehmen wird am 1. April 2026 offiziell 50 Jahre alt. Gegründet wurde Apple im Jahr 1976, während sich der Konzern heute zu einem der einflussreichsten Technologieunternehmen der Welt entwickelt hat.

Im Vorfeld des Jubiläums sprach Apple-CEO Tim Cook in einem Interview mit dem Journalisten David Pogue für die TV-Sendung CBS Sunday Morning über die besondere Rolle des Unternehmens.

Apple musste erst lernen, Jubiläen zu feiern

Cook erklärte, dass Apple intern zunächst lernen musste, ein solches Jubiläum überhaupt zu würdigen, während sich der Konzern normalerweise auf zukünftige Innovationen konzentriert.

Statt zurückzublicken arbeitet Apple meist daran, bestehende Produkte zu verbessern, während gleichzeitig neue Ideen entstehen sollen, die Nutzer und Nutzerinnen vorher noch gar nicht erwartet haben. Dieses Denken gehört laut Cook zur DNA des Unternehmens, während die Teams ständig versuchen, den nächsten technologischen Schritt zu erkennen.

Steve Jobs prägt Apple bis heute

Eine zentrale Rolle spielt dabei weiterhin Steve Jobs, der Apple mitbegründete und bis zu seinem Tod im Jahr 2011 prägte. Cook betont, dass viele Prinzipien von Jobs noch heute die Arbeit im Unternehmen bestimmen, während der Fokus weiterhin darauf liegt, Produkte zu entwickeln, die das Leben der Menschen verbessern.

Jobs habe ihm außerdem einen wichtigen Rat mitgegeben: Apple solle nicht ständig überlegen, was Jobs selbst tun würde, sondern seinen eigenen Weg gehen.

Dadurch sollte verhindert werden, dass das Unternehmen in der Vergangenheit stecken bleibt.

Apple sieht sich in einer eigenen Liga

Mit Blick auf das Jahr 2026 zeigt sich Cook überzeugt davon, dass Apple eine ganz besondere Stellung in der Technologiebranche einnimmt. Seiner Meinung nach lasse sich Apple kaum kopieren, während er den Konzern als „eine Party für sich allein“ beschreibt.

Cook kennt viele Unternehmen aus der Branche, dennoch sieht er Apple in einer einzigartigen Position.

Jobs’ Prinzipien sollen noch Jahrhunderte wirken

Für Cook ist besonders wichtig, dass die Ideen von Steve Jobs auch langfristig bestehen bleiben. Die Grundsätze des Mitgründers seien laut Cook noch immer das Fundament des Unternehmens, während sie Apple auch in den kommenden Jahrzehnten prägen sollen.

Sein Wunsch ist deshalb klar: Die Prinzipien von Jobs sollen nicht nur heute gelten, sondern auch in 100 oder sogar 200 Jahren noch Teil von Apples Identität sein.