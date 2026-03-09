FRITZ! kündigt neues Thermostat und Matter für Router an

Auf der Light + Building 2026 in Frankfurt am Main präsentiert das Berliner Unternehmen FRITZ! mehrere Neuheiten für das vernetzte Zuhause, während besonders Energieeffizienz und Komfort im Mittelpunkt stehen.
FRITZ!Smart Thermo 303 : Neues Thermostat für Heizkörper
Mit dem neuen FRITZ!Smart Thermo 303 erweitert FRITZ! sein Smart-Home-Portfolio. Durch das kompakte Design eignet sich das Gerät auch für schwer erreichbare Heizkörperventile, während ein zusätzlicher Manipulationsschutz den Einsatz in Büros, Schulen oder öffentlichen Gebäuden erleichtert.
- Smarter Heizkörperregler für effizientes, kostensparendes Heizen
- Perfekt abgestimmt auf FRITZ!Box und einfach eingerichtet per FRITZ!App Smart Home
- Wochenzeitplan mit bis zu 8 Schaltpunkten pro Tag
- Einstellbare Temperaturabweichung (Offset)
- Aufzeichnen des Temperaturverlaufs der letzten 24h
- Anzeige der gemessenen Temperatur sowie Einstellen der Soll-Temperatur über FRITZ!App Smart Home, FRITZ!Smart Control 440, FRITZ!Fon oder die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box
- Automatische Fenster-offen-Erkennung mit einstellbarer Empfindlichkeit oder per Tür-/Fensterkontakt
- Schutz vor Manipulation wie Demontage oder Diebstahl
- Kalkschutzfunktion und Frostschutz-Automatik
- Termin Marktstart und Handels-UVP folgen
FRITZ!Box öffnet sich für Matter
Parallel dazu treibt FRITZ! die Integration des Smart-Home-Standards Matter voran, während die neue Unterstützung zunächst in einer Testphase verfügbar sein soll. Im Rahmen eines kommenden FRITZ!-Labors erhalten Nutzer und Nutzerinnen erstmals die Möglichkeit, Matter mit der FRITZ!Box 5690 Pro auszuprobieren.
Dadurch lassen sich Smart-Home-Geräte verschiedener Hersteller miteinander verbinden, während sie gleichzeitig über Plattformen wie Apple Home, Google Home oder Amazon Alexa gesteuert werden können.
- Innovatives 4x4-Wi-Fi 7 (WLAN BE) mit 11.530 MBit/s (6GHz) + 5.760 MBit/s (5 GHz) + 1.200 MBits (2,4 GHz) für ultraschnelles, stabiles und...
- Premium-Router mit Flexibilität am Anschluss: unterstützt die Glasfaserstandards GPON bis 2,5 GBit/s und AON bis 1 GBit/s sowie DSL inklusive...