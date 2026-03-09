FRITZ! kündigt neues Thermostat und Matter für Router an

Aktuell auf der Messe in Frankfurt zu sehen

Fritz! Thermo 303 und weitere Neuheiten

Auf der Light + Building 2026 in Frankfurt am Main präsentiert das Berliner Unternehmen FRITZ! mehrere Neuheiten für das vernetzte Zuhause, während besonders Energieeffizienz und Komfort im Mittelpunkt stehen.

FRITZ!Smart Thermo 303 : Neues Thermostat für Heizkörper

Mit dem neuen FRITZ!Smart Thermo 303 erweitert FRITZ! sein Smart-Home-Portfolio. Durch das kompakte Design eignet sich das Gerät auch für schwer erreichbare Heizkörperventile, während ein zusätzlicher Manipulationsschutz den Einsatz in Büros, Schulen oder öffentlichen Gebäuden erleichtert.


  • Smarter Heizkörperregler für effizientes, kostensparendes Heizen
  • Perfekt abgestimmt auf FRITZ!Box und einfach eingerichtet per FRITZ!App Smart Home
  • Wochenzeitplan mit bis zu 8 Schaltpunkten pro Tag
  • Einstellbare Temperaturabweichung (Offset)
  • Aufzeichnen des Temperaturverlaufs der letzten 24h
  • Anzeige der gemessenen Temperatur sowie Einstellen der Soll-Temperatur über FRITZ!App Smart Home, FRITZ!Smart Control 440, FRITZ!Fon oder die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box
  • Automatische Fenster-offen-Erkennung mit einstellbarer Empfindlichkeit oder per Tür-/Fensterkontakt
  • Schutz vor Manipulation wie Demontage oder Diebstahl
  • Kalkschutzfunktion und Frostschutz-Automatik
  • Termin Marktstart und Handels-UVP folgen

FRITZ!Box öffnet sich für Matter

FRITZ!Box 5690 Pro

Parallel dazu treibt FRITZ! die Integration des Smart-Home-Standards Matter voran, während die neue Unterstützung zunächst in einer Testphase verfügbar sein soll. Im Rahmen eines kommenden FRITZ!-Labors erhalten Nutzer und Nutzerinnen erstmals die Möglichkeit, Matter mit der FRITZ!Box 5690 Pro auszuprobieren.

Dadurch lassen sich Smart-Home-Geräte verschiedener Hersteller miteinander verbinden, während sie gleichzeitig über Plattformen wie Apple Home, Google Home oder Amazon Alexa gesteuert werden können.

