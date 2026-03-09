FRITZ! kündigt neues Thermostat und Matter für Router an

Auf der Light + Building 2026 in Frankfurt am Main präsentiert das Berliner Unternehmen FRITZ! mehrere Neuheiten für das vernetzte Zuhause, während besonders Energieeffizienz und Komfort im Mittelpunkt stehen.

FRITZ!Smart Thermo 303 : Neues Thermostat für Heizkörper

Mit dem neuen FRITZ!Smart Thermo 303 erweitert FRITZ! sein Smart-Home-Portfolio. Durch das kompakte Design eignet sich das Gerät auch für schwer erreichbare Heizkörperventile, während ein zusätzlicher Manipulationsschutz den Einsatz in Büros, Schulen oder öffentlichen Gebäuden erleichtert.

Smarter Heizkörperregler für effizientes, kostensparendes Heizen

Perfekt abgestimmt auf FRITZ!Box und einfach eingerichtet per FRITZ!App Smart Home

Wochenzeitplan mit bis zu 8 Schaltpunkten pro Tag

Einstellbare Temperaturabweichung (Offset)

Aufzeichnen des Temperaturverlaufs der letzten 24h

Anzeige der gemessenen Temperatur sowie Einstellen der Soll-Temperatur über FRITZ!App Smart Home, FRITZ!Smart Control 440, FRITZ!Fon oder die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box

Automatische Fenster-offen-Erkennung mit einstellbarer Empfindlichkeit oder per Tür-/Fensterkontakt

Schutz vor Manipulation wie Demontage oder Diebstahl

Kalkschutzfunktion und Frostschutz-Automatik

Termin Marktstart und Handels-UVP folgen

FRITZ!Box öffnet sich für Matter

Parallel dazu treibt FRITZ! die Integration des Smart-Home-Standards Matter voran, während die neue Unterstützung zunächst in einer Testphase verfügbar sein soll. Im Rahmen eines kommenden FRITZ!-Labors erhalten Nutzer und Nutzerinnen erstmals die Möglichkeit, Matter mit der FRITZ!Box 5690 Pro auszuprobieren.

Dadurch lassen sich Smart-Home-Geräte verschiedener Hersteller miteinander verbinden, während sie gleichzeitig über Plattformen wie Apple Home, Google Home oder Amazon Alexa gesteuert werden können.