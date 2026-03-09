Mit dem neuen MacBook Neo hat Apple gerade erst ein besonders günstiges Notebook vorgestellt, doch schon jetzt tauchen erste Gerüchte zum Nachfolger auf. Laut Analyst Ming-Chi Kuo könnte das MacBook Neo 2 im Jahr 2027 erscheinen, während Apple gleichzeitig eine überraschende Neuerung plant.

Demnach könnte das kommende Modell erstmals einen Touchscreen erhalten.

Touchscreen könnte große Veränderung bringen

Spannend wird die mögliche Zukunft des Geräts. Denn laut Kuo könnte Apple im MacBook Neo 2 erstmals einen Touchscreen einsetzen, während dafür eine sogenannte On-Cell-Touch-Technologie genutzt werden soll. Dabei werden die Touch-Sensoren direkt in das Display integriert, sodass das Panel dünner bleibt und gleichzeitig präzise Eingaben ermöglicht. Diese Neuerungen könnte abermals auf die junge Generation abzielen, die mit Smartphones und Touch-Geräten aufgewachsen ist.

Touch-Macs könnten bald normal werden

Sollte Apple tatsächlich Touch-Displays in Macs integrieren, könnte dies nur der Anfang sein. Denn Branchenbeobachter erwarten, dass Apple Touch-Unterstützung künftig stärker in macOS integrieren könnte.

Kommen noch mehr „Neo“-Produkte?

So berichtet Mark Gurman von Bloomberg, dass Apple langfristig mehrere Geräte der „Neo“-Reihe planen könnte. Dazu könnten neben dem Notebook sogar neue Einsteigergeräte gehören, während ein möglicher Name wie „Apple Watch Neo“ statt Apple Watch SE bereits diskutiert wird.

Neue Technik wahrscheinlich erst 2027

Bis dahin dürfte allerdings noch etwas Zeit vergehen. Das MacBook Neo der zweiten Generation wird nämlich für Anfang 2027 erwartet. Gleichzeitig könnte das Gerät einen schnelleren Prozessor erhalten, während Experten etwa einen möglichen Nachfolger des A-Chips erwarten.

Bleibt abzuwarten, ob das MacBook Neo ein Erfolg wird. Dass Apple schon jetzt an der nächsten Generation tüftelt, scheint aufgrund der kurzen Upgrade-Zyklen als wahrscheinlich.