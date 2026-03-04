Das ist das neue Apple MacBook Neo

Es war ja bereits abzusehen, jetzt ist es offiziell verfügbar: Das MacBook Neo. Das erste MacBook von Apple mit einem iPhone-Chip soll einen besonders günstigen Einstieg in die Apple-Welt erlauben. In Deutschland liegt der Startpreis bei 699 Euro, dafür könnt ihr euch eine von 4 Farben aussuchen und bekommt 256 GB Speicherplatz. Für 100 Euro mehr gibt es den doppelten Speicherplatz und zudem auch Touch ID. Was hat das MacBook Neo sonst noch zu bieten?

„Wir freuen uns sehr, das MacBook Neo vorzustellen, das die Magie des Mac zu einem äußerst attraktiven Preis bietet“, sagt John Ternus, Senior Vice President of Hardware Engineering bei Apple. „Das MacBook Neo ist von Grund auf so konzipiert worden, dass es für noch mehr Menschen erschwinglich ist. Es ist ein Laptop, den nur Apple entwickeln konnte. Es kommt in einem robusten Aluminiumdesign in vier wunderschönen Farben, mit einem brillanten Liquid Retina Display, der starken Performance der Apple Chips, Batterielaufzeit für den ganzen Tag, einer hochwertigen Kamera, Mikrofonen und Lautsprechern, einem Magic Keyboard und Multi-Touch Trackpad sowie den leistungsstarken Features von macOS. Es gibt einfach keinen vergleichbaren Laptop.“

Das sind die wichtigsten Details das MacBook Neo

Das MacBook Neo kombiniert ein leichtes Aluminiumgehäuse mit aktueller Apple-Chip-Architektur. Es wiegt 1,23 kg und ist in vier Farben erhältlich: Rosa, Indigo, Silber und Zitrus.

Display und Design

Das 13-Zoll Liquid Retina Display bietet eine Auflösung von 2408 × 1506 Pixeln, 500 Nits Helligkeit und Unterstützung für eine Milliarde Farben. Eine Antireflex-Beschichtung verbessert die Lesbarkeit bei verschiedenen Lichtverhältnissen.

Leistung und Chip

Im MacBook Neo arbeitet der neue A18 Pro Chip. Er bietet bis zu 50 Prozent höhere Geschwindigkeit bei Standardaufgaben gegenüber gängigen Intel-Ultrabooks. Eine 5-Core GPU und 16-Core Neural Engine beschleunigen grafikintensive Anwendungen und KI-gestützte Prozesse. Das Gerät arbeitet lüfterlos und damit geräuschlos. Es sind 8 GB Arbeitsspeicher verbaut.

Akkulaufzeit

Die Effizienz der Apple-Chips ermöglicht eine Betriebsdauer von bis zu 16 Stunden. Damit ist das Notebook auch für mobile Nutzung über den Arbeitstag hinaus geeignet.

Tastatur und Trackpad

Das Magic Keyboard bietet präzisen Tastenhub, Touch ID unterstützt sichere Anmeldung und Zahlungen. Das große Multi-Touch Trackpad ermöglicht präzise Steuerung mit Gesten.

Kamera, Audio und Anschlüsse

Eine 1080p FaceTime HD-Kamera, zwei Mikrofone mit Beamforming und Lautsprecher mit 3D Audio verbessern Video- und Audiowiedergabe. Zur Ausstattung gehören zwei USB-C-Ports, ein Kopfhöreranschluss, WLAN 6E und Bluetooth 6.

macOS und Integration

Das MacBook Neo läuft mit macOS, einschließlich integrierter Apple Intelligence-Funktionen wie Schreib- und Übersetzungstools. Datenschutz, Verschlüsselung und Sicherheitsupdates sind standardmäßig enthalten.

Die enge Integration mit dem iPhone ermöglicht Datenaustausch über Handoff, Universelle Zwischenablage und Synchronisierung.

Wir haben das neue MacBook Neo bereits bestellt und werden es in der kommenden Woche in unseren Arbeitsalltag einbinden. Wir sind gespannt, wie es sich gegenüber dem MacBook Air und MacBook Pro schlägt.