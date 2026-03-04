Das ist das neue Apple MacBook Neo

Es war ja bereits abzusehen, jetzt ist es offiziell verfügbar: Das MacBook Neo. Das erste MacBook von Apple mit einem iPhone-Chip soll einen besonders günstigen Einstieg in die Apple-Welt erlauben. In Deutschland liegt der Startpreis bei 699 Euro, dafür könnt ihr euch eine von 4 Farben aussuchen und bekommt 256 GB Speicherplatz. Für 100 Euro mehr gibt es den doppelten Speicherplatz und zudem auch Touch ID. Was hat das MacBook Neo sonst noch zu bieten?
„Wir freuen uns sehr, das MacBook Neo vorzustellen, das die Magie des Mac zu einem äußerst attraktiven Preis bietet“, sagt John Ternus, Senior Vice President of Hardware Engineering bei Apple. „Das MacBook Neo ist von Grund auf so konzipiert worden, dass es für noch mehr Menschen erschwinglich ist. Es ist ein Laptop, den nur Apple entwickeln konnte. Es kommt in einem robusten Aluminiumdesign in vier wunderschönen Farben, mit einem brillanten Liquid Retina Display, der starken Performance der Apple Chips, Batterielaufzeit für den ganzen Tag, einer hochwertigen Kamera, Mikrofonen und Lautsprechern, einem Magic Keyboard und Multi-Touch Trackpad sowie den leistungsstarken Features von macOS. Es gibt einfach keinen vergleichbaren Laptop.“
Das sind die wichtigsten Details das MacBook Neo
Das MacBook Neo kombiniert ein leichtes Aluminiumgehäuse mit aktueller Apple-Chip-Architektur. Es wiegt 1,23 kg und ist in vier Farben erhältlich: Rosa, Indigo, Silber und Zitrus.
Display und Design
Das 13-Zoll Liquid Retina Display bietet eine Auflösung von 2408 × 1506 Pixeln, 500 Nits Helligkeit und Unterstützung für eine Milliarde Farben. Eine Antireflex-Beschichtung verbessert die Lesbarkeit bei verschiedenen Lichtverhältnissen.
Leistung und Chip
Im MacBook Neo arbeitet der neue A18 Pro Chip. Er bietet bis zu 50 Prozent höhere Geschwindigkeit bei Standardaufgaben gegenüber gängigen Intel-Ultrabooks. Eine 5-Core GPU und 16-Core Neural Engine beschleunigen grafikintensive Anwendungen und KI-gestützte Prozesse. Das Gerät arbeitet lüfterlos und damit geräuschlos. Es sind 8 GB Arbeitsspeicher verbaut.
Akkulaufzeit
Die Effizienz der Apple-Chips ermöglicht eine Betriebsdauer von bis zu 16 Stunden. Damit ist das Notebook auch für mobile Nutzung über den Arbeitstag hinaus geeignet.
Tastatur und Trackpad
Das Magic Keyboard bietet präzisen Tastenhub, Touch ID unterstützt sichere Anmeldung und Zahlungen. Das große Multi-Touch Trackpad ermöglicht präzise Steuerung mit Gesten.
Kamera, Audio und Anschlüsse
Eine 1080p FaceTime HD-Kamera, zwei Mikrofone mit Beamforming und Lautsprecher mit 3D Audio verbessern Video- und Audiowiedergabe. Zur Ausstattung gehören zwei USB-C-Ports, ein Kopfhöreranschluss, WLAN 6E und Bluetooth 6.
macOS und Integration
Das MacBook Neo läuft mit macOS, einschließlich integrierter Apple Intelligence-Funktionen wie Schreib- und Übersetzungstools. Datenschutz, Verschlüsselung und Sicherheitsupdates sind standardmäßig enthalten.
Die enge Integration mit dem iPhone ermöglicht Datenaustausch über Handoff, Universelle Zwischenablage und Synchronisierung.
Wir haben das neue MacBook Neo bereits bestellt und werden es in der kommenden Woche in unseren Arbeitsalltag einbinden. Wir sind gespannt, wie es sich gegenüber dem MacBook Air und MacBook Pro schlägt.
Da fehlt die Angabe wieviel Speicherplatz das Neo hat.
Bei Apple stehen 8GB, die seltsmerweise für Apples KI ausreichen sollen, wo doch sonst 16GB die Grenze waren.
Welche Apple KI ? Viel schlimmer ist ja, TouchID erst im 512GB Modell und keine Tastaturbeleuchtung.
Es sind 8 GB. Eventuell ist das MacBook Neo mit dem A18 Pro Chip sparsamer. Die meisten iOS-Geräte haben ja auch keine 16 GB.
Woher hast du die 16GB Vorgabe?
Die einzige Bedingungen für die KI-Funktionen war bei Apple der M1 Chip oder im iPhone der A17 Pro mit 8 GB RAM.
Also entspricht es genau den Vorgaben.
Außerdem wer nutzt das bitte?
kein lte chip 🙁
Hat doch kein MacBook 😉
du sollst weiter ein iphone oder ipad kaufen!
Hätte mich im Low-Budget-Modell auch gewundert. Das wird’s wohl mit den nächsten, komplett neuen MacBook Pros geben.