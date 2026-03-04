OpenAI veröffentlicht GPT-5.3 Instant: Flüssigere Gespräche und mehr Präzision

OpenAI hat gestern GPT-5.3 Instant vorgestellt, ein Update für sein beliebtestes ChatGPT-Modell. Das Ziel: Alltagsgespräche mit der KI sollen flüssiger, relevanter und hilfreicher werden. Besonders im Fokus stehen Tonfall, Kontextverständnis und ein natürlicher Gesprächsfluss. Das Update basiert auf umfangreichem Nutzerfeedback und soll die Interaktion mit ChatGPT weniger frustrierend und intuitiver gestalten.

Ein häufiger Kritikpunkt an früheren Versionen war die Tendenz, Fragen übermäßig vorsichtig abzulehnen oder mit belehrenden Einleitungen zu antworten. GPT-5.3 Instant reduziert diese „Sackgassen“ und liefert stattdessen direkt und ohne unnötige Vorbehalte hilfreiche Antworten. Das Modell konzentriert sich stärker auf die eigentliche Frage und vermeidet defensive Formulierungen, was zu einem klareren und effizienteren Austausch führen soll.

Das Update verbessert auch die Nutzung von Webinformationen: GPT-5.3 Instant kombiniert Suchergebnisse besser mit seinem internen Wissen und ordnet aktuelle Nachrichten in einen sinnvollen Kontext ein. Statt langer Linklisten oder lose verknüpfter Fakten präsentiert es nun besonders zu Beginn der Interaktion prägnantere, besser strukturierte Antworten. Dieser Schritt soll Zeit sparen und die Relevanz der Ergebnisse erhöhen, ohne die Gesprächsqualität zu beeinträchtigen.

Natürlicherer Ton und weniger Fehlinformationen

Der Gesprächsstil des Vorgängermodells wirkte mitunter überheblich oder traf unbegründete Annahmen über die Nutzer und Nutzerinnen. GPT-5.3 Instant setzt auf einen fokussierteren, aber dennoch natürlichen Ton und verzichtet auf überflüssige Aufforderungen. OpenAI arbeitet zudem daran, die Persönlichkeit von ChatGPT über Updates hinweg konsistenter zu gestalten, sodass Nutzer und Nutzerinnen ein vertrautes, aber stetig verbessertes Erlebnis haben.

GPT-5.3 Instant überzeugt mit einer höheren Faktengenauigkeit: Die Halluzinationsrate, also die Neigung, falsche Informationen zu generieren, sank in risikoreichen Bereichen wie Medizin oder Recht um bis zu 26,8 Prozent (mit Internetzugriff). Ohne Websuche liegt die Verbesserung bei 19,7 Prozent. Nutzerfeedback zeigt zudem eine Reduktion von Fehlinformationen um 22,5 Prozent (mit Web) bzw. 9,6 Prozent (ohne Web). Dies soll das Modell besonders bei komplexen Themen zuverlässiger gestalten.

GPT-5.3 Instant ist ab sofort für alle Nutzer:innen in ChatGPT verfügbar und steht Entwicklern und Entwicklerinnen als gpt-5.3-chat-latest zur Verfügung. Das Vorgänger-Modell GPT-5.2 Instant bleibt für zahlende User noch drei Monate im Legacy-Menü, bevor es am 3. Juni 2026 eingestellt wird. OpenAI kündigt zudem weitere Updates für die Modelle „Thinking“ und „Pro“ an und arbeitet kontinuierlich an der Verbesserung des Tons in nicht-englischen Sprachen.

OpenAI war darüber hinaus erst vor wenigen Tagen massiv in die Kritik geraten, als man einen Deal mit dem US-Verteidigungsministerium einging. Die Folge: Zigfach gelöschte Nutzerkonten und ein Shitstorm im Internet. Gleichzeitig schossen die Downloadzahlen und Anmeldungen für die US-amerikanische KI-Konkurrenz von Anthropic, Claude (App Store-Link), in die Höhe – auch wir berichteten darüber. Wer sich grundsätzlich von US-basierten KI-Diensten entfernen will, sollte einen Blick auf die europäische Lösung Le Chat (App Store-Link) von Mistral aus Frankreich werfen.