Vavideo: Mit dieser App durchsucht ihr die Mediatheken von ARD, ZDF und Co.

Die Suche nach Sendungen, Dokumentationen oder Filmen in den Mediatheken der öffentlich-rechtlichen TV-Sender kann oft zeitaufwändig sein. Denn wer nach passenden Sendungen in den Mediatheken suchen wollte, musste – zumindest bis vor einer Weile jede Plattform einzeln durchforsten. Hier setzt die App Vavideo (App-Store-Link) an. Sie bietet eine zentrale Suchfunktion, mit der Nutzer alle öffentlich-rechtlichen deutschen TV-Mediatheken gleichzeitig durchsuchen können.

Mit Vavideo lassen sich aber nicht nur Sendungen finden, sondern auch das aktuelle TV-Programm der öffentlich-rechtlichen Sender einsehen. Dabei könnt ihr auch nach bestimmten Kategorien filtern, etwa Nachrichten, Krimi, Wissen, Unterhaltung oder Sport. Die App greift auf das Programm aus Mediatheken wie ARD, ZDF, NDR, ARTE, 3sat, KiKA und Phoenix zu und liefert Ergebnisse inklusive Kurzbeschreibung, Ausstrahlungsdatum, Dauer und Verfügbarkeit.

Mithilfe des integrierten Bewertungssystem könnt ihr Sendungen einerseits selbst bewerten und so anderen Nutzern eine Orientierung zur Qualität der Sendung geben. Andererseits könnt auch ihr euch an den Bewertungen orientieren, die von den übrigen Nutzern abgegeben wurden.

Der Suchindex von Vavideo wird darüber hinaus regelmäßig aktualisiert, sodass das Programm der Sender in der Datenbank immer auf dem neuesten Stand ist. Dank der intuitiv gestalteten Navigation gelangt ihr beim Bedienen der App außerdem schnell dahin, wo ihr hinwollt.

Vavideo lässt sich kostenlos laden und nutzen

Vavideo könnt ihr kostenlos im App Store herunterladen. Für den Download benötigt ihr iOS bzw. iPadOS 13 oder neuer. Habt ihr einen Mac mit Apple Silicon Chip, könnt ihr euch die iPad-Version auch auf dem Mac installieren. Damit stellt Vavideo auf dem Mac einen Ersatz für die seit langem eingestellte Mediathek.app dar. Fairerweise muss man allerdings sagen, dass die einzelnen Apps der ÖR-Mediatheken inzwischen auch eine Mediatheken-übergreifende Suche erlauben.

Wenn ich zum Beispiel in der App der ARD-Mediathek nach einer Sendung suche, werden mir dort auch Suchergebnisse aus zum Beispiel dem ZDF angezeigt. Diese kann ich dann auch direkt in der ARD-Mediathek-App abspielen. Der Vorteil von Vavideo ist aber sicherlich, dass die App auch das TV-Programm pro Sender abbildet und für mehr Übersichtlichkeit sorgt.