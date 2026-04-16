Joyn+: Saftige Preiserhöhung und neues Jahresabo

Ich abonniere Joyn+ genau einmal im Jahr. Nämlich immer dann, wenn Kitchen Impossible ausgestrahlt wird. Die fast drei Stunden lange Sendung würde sich im linearen TV mit Werbung auf knapp dreieinhalb Stunden erweitern – das macht keinen Spaß. Keinen Spaß macht übrigens auch das Joyn+-Abonnement, das jetzt deutlich teurer wird.

Joyn+ wird 29 Prozent teurer

Bisher war Joyn+ nur als Monatsabo für 6,99 Euro pro Monat erhältlich. Obwohl man monatlich Geld zahlt, gibt es „kaum Werbeunterbrechungen“. Am Anfang blendet Joyn+ 3 bis 4 Spots ein, danach bleibt man aber von weiterer Werbung verschont. Allerdings kostet Joyn+ ab sofort nicht mehr 6,99 Euro pro Monat, sondern 8,99 Euro.

Alter Preis nur im neuen Jahresabo

Wer den alten Preis von 6,99 Euro pro Monat beibehalten will, muss jetzt zwingend auf das Jahresabo umsteigen, das nun zum bisherigen Monatsbeitrag angeboten wird. Hier gilt es jedoch, die komplette Gebühr in Höhe von 83,88 Euro im Voraus zu bezahlen.

Fortan müssen sich interessierte Kundinnen und Kunden also überlegen, ob sie sich Joyn+ ein Jahr lang vergünstigt sichern wollen. Kunden wie ich, die gerne einen Monat zwischendurch buchen, müssen in den sauren Apfel beißen und ab sofort mehr bezahlen.