Apple-Führungskräfte: Das waren unsere größten Flops

Die Apple-Führungskräfte John Ternus und Greg Joswiak haben in einem Interview mit Tom’s Guide Einblicke in die größten Flops von Apple gegeben und mehr über die Entstehungsgeschichte des neuen MacBook Neo gegeben. Wie Ternus, Apples Senior Vice President of Hardware Engineering, verriet, habe man beim MacBook Neo den Ansatz verfolgt, einen günstigen Preis für das Gerät bei gleichzeitig hoher Qualität zu erreichen.

Das sei, so Ternus, ein anderer Ansatz als jener der Konkurrenz. Er sagt:

„Die Produkte in diesem Segment, mit denen (das Neo) konkurriert, bestehen aus Plastik. Man kann sie buchstäblich verbiegen. Sie sind so billig. Denn was haben sie getan? Sie haben einfach versucht, hier ein paar Cent, dort ein paar Cent, noch ein paar Cent einzusparen. Alles, um das Produkt billiger zu machen. Das unterscheidet sich sehr davon, einen niedrigeren Preis bei gleichzeitig hohem Wert zu bieten – und genau das ist der Ansatz, den wir verfolgen.“

So habe man für das MacBook Neo sowohl die Technologien genutzt, die man selbst entwickelt habe, als auch auf die Erfahrungen und das Know-How zurückgegriffen, dass Apple im Laufe der Jahre aufgebaut habe, sagt Ternus.

Apples größer Flop: Das erste MacBook Air?

Gefragt nach Apples größten Flops, entschied sich Greg Joswiak für das erste MacBook Air. Man sei nicht perfekt, sagt Joswiak. Das Gerät sei zwar kultig gewesen, verkauft hätte es sich laut Joswiak jedoch nicht besonders gut. John Ternus sieht eher den ersten Launch von Apple Karten als größten Flop an. Der sei ziemlich holprig gewesen. Inzwischen, so Ternus, sei Karten aber ein absolut großartiges Produkt.

Was meint ihr? Welcher Dienst oder welches Produkt war Apples größter Flop? Das gesamte Gespräch zwischen Tom’s Guide und John Ternus und Greg Joswiak könnt ihr euch übrigens in diesem Video ansehen:

Foto: Tom’s Guide / Youtube.