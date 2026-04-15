DJI kündigt neues Funkmikrofon für Ende April an: Mini 2 oder Mic 4?

DJI hat einen offiziellen Teaser für ein Produkt-Launch-Event am 28. April veröffentlicht, der Spekulationen über die Einführung eines neuen drahtlosen Mikrofons befeuert. Der Hersteller, der in diesem Monat bereits mehrere wichtige Ankündigungen plant, deutet mit dem Slogan „More Than Sound“ auf eine Neuheit im Audio-Bereich hin. Das gezeigte Bildmaterial zeigt die Silhouette eines kleinen quadratischen Geräts, das stark an einen Sender der aktuellen DJI-Mic-Serie erinnert, wobei noch offen bleibt, ob es sich um ein neues Flaggschiff oder eine kompaktere Variante handelt.

Der April stellt sich für DJI als besonders produktiv dar, da das Unternehmen eine intensive „Teaser-Offensive“ für diverse Hardware-Updates gestartet hat. Bereits für den 16. April ist die Vorstellung der Osmo Pocket 4 angekündigt, gefolgt von der DJI Lito-Drohne am 23. April. In diesem Kontext erscheint die Ankündigung eines neuen Mikrofons als logische Ergänzung des Produktportfolios, insbesondere da die Silhouette im Teaser-Video eine deutliche Ähnlichkeit mit den bisherigen Sendern aufweist und auf ein kompaktes Design hindeutet.

Bei der Frage nach der genauen Modellbezeichnung stehen zwei Szenarien im Raum: Die Einführung des DJI Mic 4 oder die Aktualisierung des DJI Mic Mini 2. Angesichts des relativ kurzen Zeitraums seit dem Markteintritt des DJI Mic 3 im August 2025 erscheint ein vollständiges Flaggschiff-Update weniger wahrscheinlich. Stattdessen deuten die zeitlichen Abläufe darauf hin, dass DJI den Nachfolger des DJI Mic Mini vorstellt, welches ursprünglich im November 2024 debütierte und nun für eine technologische Auffrischung bereit sein könnte.

Farbenfrohe Gestaltung deutet eher auf Lifestyle-Mikro Mic Mini hin

Ein auffälliges Merkmal des neuen Produkts ist die Betonung einer farbenfrohen Gestaltung, was eine Abkehr vom bisher eher monochromen Design der professionellen Serien darstellt. Das Teaser-Video zeigt eine Vielzahl von Farboptionen, was besser zur Lifestyle-Orientierung des DJI Mic Mini passen würde als zum streng professionell ausgerichteten DJI Mic 3, das bisher primär in Schwarz verfügbar ist. Es bleibt jedoch unklar, ob diese Farben direkt auf das Gehäuse des Senders zutreffen oder ob es sich um optionale Aufkleber und Zubehör handelt, um das Gerät optisch anzupassen.

Zusätzliche Hinweise auf die Identität des neuen Produkts liefern geleakte Marketingbilder der kommenden Osmo Pocket 4. Diese zeigen das DJI Mic 3 bereits im „Creator Combo“-Paket der neuen Kamera, was die Theorie stützt, dass das am 28. April vorgestellte Gerät nicht das Mic 4, sondern das DJI Mic Mini 2 ist. Sollte DJI tatsächlich ein komplett anderes Produkt planen, wäre dies eine Überraschung, doch die aktuellen Indizien sprechen eher für eine Erweiterung der Mini-Serie mit einem Fokus auf ästhetische Vielfalt.

Die genaue Spezifikation und der finale Preis des neuen Mikrofons werden erst am 28. April offiziell enthüllt. Bis dahin bleibt abzuwarten, ob DJI mit dieser farbenfrohen Neuerung eine breitere Zielgruppe ansprechen möchte, die Wert auf Individualität legt, oder ob es sich um eine reine optische Anpassung der bestehenden Technik handelt. Die Trailer-Website von DJI für eure eigenen Spekulationen könnt ihr gerne besuchen.