Vodafone Ultra Hub 7 Glasfaser: Neuer Router mit Wi-Fi 7 geht an den Start

Nachdem Vodafone im Sommer letzten Jahres schon den Ultra Hub 7 Kabel eingeführt hat, folgt jetzt ein Wi-Fi-7-Router für den Glasfaseranschluss. Der Vodafone Ultra Hub 7 Glasfaser wartet mit schnellem Wi-Fi 7 und intelligenten Software-Features für ein leistungsstarkes Heimnetz auf.

Dabei ist der Ultra Hub 7 Glasfaser der erste von Vodafone selbst entwickelte Router, der die hohen Bandbreiten und niedrigen Latenzen moderner Glasfasernetze optimal nutzt. Da ein Glasfaser-Modem direkt integriert ist, sind keine zusätzlichen Geräte notwendig.

Welche Frequenzen der Router unterstützt und wie viele Bänder verfügbar sind, lässt Vodafone offen. Dennoch eignet sich Wi-Fi 7 für besonders schnelles WLAN mit geringen Latenzen, die zum Beispiel fürs Streaming in höchster Auflösung sowie Online-Gaming wichtig sind.

Wi-Fi-Verwaltung mit der UltraConnect-App

Die Einrichtung, Konfiguration und Überwachung erfolgen dabei einfach per Smartphone, da die UltraConnect-App alle wichtigen Funktionen bündelt. So lassen sich unter anderem ein Haupt-, ein Sekundär- und ein Gast-WLAN einrichten, alle im WLAN eingebuchten Geräte anzeigen sowie Nutzungszeiten definieren. Bei Problemen mit dem Router oder dem WLAN-Empfang bietet die App zudem hilfreiche Support- und Diagnosefunktionen.

Preis und Verfügbarkeit

Der Ultra Hub 7 Glasfaser ist ab sofort zu einer monatlichen Mietgebühr von 4,99 Euro oder zum Kauf für einmalig 129,90 Euro in allen Vodafone-Vertriebskanälen erhältlich.