Govee Deckenlampe Ultra jetzt kaufen: 616 LEDs sorgen für Muster, Animationen und Effekte

Anfang des Jahres hat Govee unter anderem das „Govee Ceiling Light Ultra“ vorgestellt, eine Deckenlampe mit 616 einzeln ansteuerbaren RGB-LEDs, die Muster, Animationen und Effekte darstellen können. Damit geht Govee einen Schritt weiter weg von der klassischen Deckenlampe und bietet einen echten Hingucker. Und obwohl die neue Lampe zum Start mit 18 Prozent Rabatt verkauft wird, muss man immer noch 204,99 Euro bezahlen. Und das gibt es fürs Geld.

Trotz aller Spielereien eignet sich die 53 Zentimeter breite Ceiling Light Ultra auch als vollwertige Raumbeleuchtung. Mit bis zu 5.000 Lumen ist sie hell genug für größere Räume von etwa 18 bis 28 Quadratmetern. Die CRI-95-Farbdarstellung sorgt für natürliche Farben und angenehme Hauttöne, während der einstellbare Weißbereich von 2.700 K bis 6.500 K von gemütlich warm bis konzentriert kühl reicht.

Pixelmatrix sorgt für Licht-Animationen und Effekte

Die Installation ist erfreulich einfach, da lediglich die Halterung an die Decke geschraubt, die Kabel verbunden und die Lampe eingedreht werden muss. Für die besonders sehenswerten Effekte können in der Govee Home-App einfach die mehr als 100 Vorlagen genutzt werden, wobei ihr auch eigene Muster anlegen könnt.

Die mit 616 LEDs ausgestattete Pixelmatrix sorgt für schöne und flüssige Animationen, ohne dass man einzelne Pixel sieht. Wer möchte, kann auch mit dem KI-Bot anhand eines Fotos einen eigenen Effekt auf die Lampe spielen. Darüber hinaus steht die DaySync-Funktion bereit, mit der sich Helligkeit, Farbe und Farbtemperatur automatisch dem Tagesverlauf anpassen lassen.

Während nur in der Govee Home-App alle Funktionen und Effekte zur Verfügung stehen, lässt sich die Deckenlampe auch mit Alexa, Google Home, Apple Home und Samsung SmartThings nutzen. Durch die Anbindung an Matter ist kein zusätzlicher Hub mehr nötig.

Govee Ceiling Light Ultra mit Rabatt kaufen

Aktiviert auf der Produktseite den Coupon für 18 Prozent Rabatt, sodass der Preis an der Kasse von 249,99 Euro auf 204,99 Euro fällt.