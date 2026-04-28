TerraMaster stellt robustes D1-SSD-Gehäuse vor: Wasserdicht und druckfest

Der Speicherspezialist TerraMaster hat mit der D1 SSD ein neues, besonders robustes externes SSD-Gehäuse auf den Markt gebracht. Das Gerät richtet sich an Nutzer und Nutzerinnen, die Wert auf Datensicherheit, hohe Übertragungsgeschwindigkeiten und Langlebigkeit legen. Mit einem flugzeugtauglichen Ganzmetallgehäuse, einer IP67-Zertifizierung gegen Wasser und Staub sowie einer Druckfestigkeit von bis zu 1,2 Tonnen eignet sich das Modell auch für extreme Bedingungen.

Die D1 SSD verfügt über ein Unibody-Gehäuse aus Aluminiumlegierung, das Kratzer und Korrosion widersteht und selbst bei Temperaturschwankungen oder häufigem Transport stabil bleibt. Ein IP67-Schutz garantiert, dass das Gerät bis zu 30 Minuten in einem Meter Wassertiefe überlebt und vor Staub sowie Spritzwasser geschützt ist. Damit ist das Gehäuse ideal für Outdoor-Einsätze oder Baustellen. Zudem hält die Konstruktion dank stoßdämpfendem Innenlayout Stürzen und Stößen stand, während die 1,2-Tonnen-Druckfestigkeit selbst extreme Belastungen abfedert.

Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung und geräuschloser Betrieb

Technisch setzt die D1 SSD auf eine USB-3.2-Gen2-Schnittstelle mit UASP- und TRIM-Unterstützung, die sequenzielle Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 1.020 MB/s ermöglicht. Damit eignet sie sich besonders für die Bearbeitung von 4K-Videos oder die Sicherung großer Fotobibliotheken. Das passive Kühlsystem des Metallgehäuses sorgt auch ganz ohne Lüfter und damit geräuschlos für eine effiziente Wärmeableitung.

Das Gehäuse unterstützt M.2-2280-NVMe-SSDs mit Kapazitäten von bis zu 8 TB und ist kompatibel mit PCIe 3.0/4.0/5.0-Standards. Damit lassen sich laut Hersteller 2,79 Millionen hochauflösende Fotos oder 5.400 HD-Filme speichern. Die D1 SSD funktioniert mit Plug-and-Play mit Windows, macOS, Linux sowie OTG-fähigen Smartphones und Fernsehern. Über die TerraMaster TDAS Mobile App kann man zudem per Knopfdruck lokal und ohne Datenschutzrisiken Fotos vom Smartphone sichern.

Zielgruppen wie Fotografen und Fotografinnen, Outdoor-Fans und mobile Berufstätige profitieren von der Robustheit des Geräts, das selbst in rauen Umgebungen zuverlässig arbeitet. Mit einem Gewicht von nur 146 Gramm und kompakter Bauweise eignet es sich auch als portables Büro für Studierende oder Geschäftsleute. Für Mac-User und allgemeine Anwender kann die D1 SSD als leise, stabile externe Festplatte oder sogar als Startlaufwerk dienen.

Verfügbarkeit und Service

Die TerraMaster D1 SSD ist ab sofort über die Hersteller-Website und autorisierte Händler erhältlich, unter anderem bei Amazon. Wer das Gerät in den ersten zwei Wochen nach Markteinführung erwirbt, erhält 15 Prozent Rabatt. Dieser kann auch bei Amazon über einen Coupon auf der Produktseite in Anspruch genommen werden. Das Produkt wird mit einer zweijährigen Garantie und lebenslangem technischem Support ausgeliefert.