Apple führt neues Jahresabo mit monatlicher Zahlung ein

Damit App-Anbieter mehr Flexibilität bei den Zahlungsmöglichkeiten haben, führt Apple in Kürze ein neues Jahresabo mit monatlicher Zahlung ein. Bisher mussten Jahresabos im Voraus bezahlt werden, sodass ein großer Betrag direkt fällig wurde. Die neue Option ermöglicht es, dass man sich für ein ganzes Jahr bindet, den Betrag aber monatlich abstottert.

Oftmals sind Jahresabos im Gegensatz zu monatlichen Zahlungen im Preis reduziert. Entwickler und Entwicklerinnen können fortan durch den neuen Aboplan weiterhin Rabatte auf das Jahresabo anbieten, allerdings erfolgt die Zahlung dann monatlich.

Neue Abo-Option im App Store: Jahresabo mit monatlicher Zahlung

Die neue Zahlungsmöglichkeit bietet laut Apple nicht nur mehr Transparenz, sondern auch Flexibilität. Das Abonnement ist dabei jederzeit kündbar, allerdings muss die Laufzeit von 12 Monaten erfüllt werden. Bevor sich das Abo verlängert, erinnert Apple per E-Mail oder optionale Push-Nachricht an die Verlängerung.

App-Anbieter können ab sofort die neue Abo-Stufe in ihre Apps integrieren, allerdings ist das neue Abo erst mit iOS 26.5, iPadOS 26.5 und macOS 26.5 buchbar. Die neuen Systemversionen verteilt Apple im Mai.

Nicht in den USA und Singapur

Apple gibt an, dass das neue Jahresabo mit monatlicher Zahlung nicht in den USA und Singapur eingeführt wird. Warum das so ist, ist unklar. In allen anderen Märkten, unter anderem auch in Deutschland, startet das neue Abo mit dem kommenden Update im Mai.