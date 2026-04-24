Apples geplantes faltbares iPhone: Neue Bilder zeigen Größenvergleich mit iPad mini

Neue Vergleichsbilder und Dummy-Modelle geben Aufschluss über das Design von Apples erstem faltbaren iPhone. Wie aktuelle Aufnahmen des YouTubers Vadim Yuryev bei X (via 9to5Mac) zeigen, ähnelt das Gerät im aufgeklappten Zustand eher einem Tablet als einem klassischen Smartphone. Das innere Display soll ein Seitenverhältnis von 4:3 wie beim iPad aufweisen und mit einer Diagonale von etwa 7,8 Zoll fast die Größe des iPad mini erreichen, das derzeit 8,3 Zoll misst. Bereits in diesem Monat machten erste Dummy-Bilder die Runde, auch wir berichteten darüber.

Im geschlossenen Zustand wird das faltbare iPhone voraussichtlich ein äußeres Display von rund 5,3 bis 5,5 Zoll bieten. Damit unterscheidet es sich deutlich von bisherigen iPhone-Modellen, insbesondere in der Bedienung. Während die Breite des Geräts im Querformat etwa einem Pro-Max-Modell entspricht, fällt die Höhe größer aus. Dies könnte Vorteile bei der Nutzung von zwei Anwendungen gleichzeitig oder der Videodarstellung bieten.

Laut aktuellen Berichten setzt Apple beim faltbaren iPhone auf einen Fingerabdrucksensor, der in den An/Aus-Knopf integriert wird. Dies stellt einen Wechsel zur bisherigen Gesichtserkennung Face ID dar. Zudem soll eine separate Kamerataste die einhändige Bedienung erleichtern. Die Rückseite des Geräts zeigt eine längliche Kameraeinheit mit nur zwei Objektiven. Zum Vergleich: Bei den Pro-Modellen werden üblicherweise drei Kameras geboten.

Möglicher Name: „iPhone Ultra“

Die Bauhöhe des Geräts könnte im geschlossenen Zustand zwischen 9 und 11 Millimetern liegen, während es aufgeklappt deutlich dünner sein soll. Damit würde es neue Maßstäbe im Apple-Portfolio setzen. Der Fokus auf Produktivität und Multitasking-Funktionen deutet darauf hin, dass Apple das faltbare iPhone als Arbeitstool positionieren könnte.

Als Bezeichnung für das neue Modell wird derzeit der Name „iPhone Ultra“ diskutiert. Es könnte gemeinsam mit den nächsten Pro-Modellen vorgestellt werden. Die aktuellen Leaks und Dummy-Modelle vermitteln daher einen ersten Eindruck, wie das Unternehmen die Lücke zwischen Smartphone und Tablet schließen möchte.