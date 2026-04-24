Smart Home-System von IKEA: Neues eigenes Thermostat geplant?

Mit der Veröffentlichung des vergleichsweise jungen Smart Home-Standards Matter wurde die Zusammenarbeit von intelligenten Geräten für das eigene Zuhause deutlich vereinfacht. Kochte zuvor so ziemlich jeder Hersteller von Smart Home-Produkten sein eigenes Süppchen, ist es mit dem Matter-Standard möglich, systemübergreifend Produkte ins eigene Smart Home einzubinden.

Wie nun ein neuer Beitrag im IKEA Tradfri-Subreddit zeigt, scheint es erste Hinweise darauf zu geben, dass das Smart Home-Ökosystem des schwedischen Möbelhauses in Zukunft bald ein eigenes neues Thermostat aufweist. Ein Reddit-User namens „_vonStein“ berichtet dort, dass es zu seiner Überraschung möglich war, Thermostate vom Hersteller Eve zu seinem IKEA Dirigera-Hub hinzuzufügen, und fand in diesem Zusammenhang auch ein Thermostat von IKEA.

„Ich habe ein wenig mit meinen Matter-Geräten herumprobiert und geschaut, was ich meinem Dirigera-Hub hinzufügen kann. Zu meiner Überraschung konnte ich Thermostate von Eve hinzufügen, und es gab sogar ein Bild für einen noch nicht veröffentlichten IKEA-Thermostat. Das war gestern. Letzte Nacht gab es ein Update für die IKEA-iOS-App, und nun ist der Bereich ‚Thermostate’ wieder verschwunden und die hinzugefügten Geräte sind nicht mehr sichtbar.“

Der User vermutet, dass das Entwicklerteam einen Fehler gemacht habe, indem ein zukünftiges Produkt aus Versehen in die offizielle App gewandert ist. Das schnelle Update der IKEA Home-App und die Beseitigung dieses Features spricht für diese Theorie.

Ein weiterer User im Thread hat sich durch die App-Ressourcen gewühlt und dabei auch neue Produkte gefunden, darunter eines namens „Lijebagge“, übersetzt „Lilienkäfer“, das für das oben erwähnte IKEA-Thermostat stehen könnte. Ebenfalls entdeckt wurde ein Gerät namens „Brandhake“ (dt. „Feuerhake“), was möglicherweise auf einen Brand-/Rauchmelder hindeuten könnte.

Natürlich sind diese Aussagen Spekulation, und es ist durchaus möglich, dass IKEA einige Geräte intern testet, sie aber nicht auf den Markt bringen wird. Ein neues eigenes IKEA-Thermostat für das Smart Home-System dürften jedoch viele Nutzer und Nutzerinnen angesichts der erschwinglichen intelligenten Produkte des Möbelhauses erfreuen. Erst im Dezember des vergangenen Jahres hatte IKEA einige neue Smart Home-Produkte mit Matter-Support vorgestellt, auch wir berichteten darüber.