Satechi präsentiert neue 3-in-1-Ladestation mit Qi2-Technologie

Vor rund zwei Jahren hat der bekannte Zubehör-Hersteller Satechi eine faltbare Ladestation vorgestellt, die es in einer 2-in-1- und in einer 3-in-1-Variante zu kaufen gab. Auch ich hatte mir damals das Produkt in einem Test genauer angesehen und das 3-in-1-Modell lange auf meinem Schreibtisch zum Aufladen von iPhone, AirPods Pro und der Apple Watch verwendet.

Nachdem sich die kabellose Ladetechnik in den letzten beiden Jahren weiterentwickelt hat, will Satechi sich natürlich auch dem Markt anpassen und bietet nun eine aktualisierte Version der damals als „Satechi 3-in-1 Qi2 Charging Stand“ bekannten faltbaren Ladestation an. Nun bezeichnet als „Satechi 3-in-1 Foldable Qi2 Charging Stand V2“, hat man eine neue kompakte Ladelösung für mehrere Geräte vorgestellt. Die faltbare Ladestation ermöglicht das gleichzeitige kabellose Laden von Smartphone, Smartwatch und kabellosen Earbuds und eignet sich sowohl für den stationären Einsatz als auch für Reisen.

Die überarbeitete Version unterstützt Qi2-zertifiziertes Wireless Charging mit bis zu 25 Watt für unterstützte Geräte ab der iPhone 16-Generation und bietet damit eine höhere Ladeleistung als das Vorgängermodell, das bis zu 15 Watt Leistung lieferte. Die Ladestation ist kompatibel mit MagSafe-fähigen iPhones, Qi2-Geräten sowie Qi-fähigen Smartphones mit magnetischem Zubehör. Ein integrierter Ladepunkt mit MFi-Zertifizierung für die Apple Watch mit Schnellladefunktion (ab Series 7) und eine zusätzliche Ladefläche für AirPods oder andere Qi-kompatible Kopfhörer runden das Angebot ab.

Faltbares Design und hochwertige Materialien

Das Gehäuse besteht aus Polycarbonat mit Silikonauflagen und integrierten Metallelementen, was für Stabilität und Langlebigkeit sorgt. Das faltbare Design ermöglicht eine platzsparende Aufbewahrung und einen einfachen Transport, während die Station im aufgeklappten Zustand eine stabile Ladeplattform für den Schreibtisch oder Nachttisch bietet. Ein mitgelieferter 45-Watt-USB-C-Netzadapter mit austauschbaren Steckertypen (EU, UK, US) unterstützt die Nutzung in verschiedenen Regionen. Damit ist die Neuerscheinung auch perfekt für Reisen geeignet.

Selbst im ausgeklappten Zustand ist die kompakte 3-in-1-Ladestation gerade einmal 9,0 x 9,0 x 15,3 cm groß. Das Gerät verfügt darüber hinaus über eine starke magnetische Ladefläche mit präziser Ausrichtung für das Smartphone während des Ladevorgangs.

Im Lieferumfang enthalten ist neben dem 3-in-1 Foldable Qi2 Charging Stand V2 auch ein 45-Watt-USB-C-Netzadapter mit austauschbaren Steckertypen (EU, UK, US), ein USB-C-auf-USB-C-Kabel mit einer Länge von einem Meter sowie ein Benutzerhandbuch. Eine Reisetasche zum Verstauen sämtlichen Zubehörs wird leider nicht mitgeliefert. Der neue Satechi 3-in-1 Foldable Qi2 Charging Stand V2 wird in Kürze in der Farbe Schwarz bei Amazon erhältlich sein, die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 139,99 Euro.