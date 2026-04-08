Insta360 Snap: Magnetischer Mini-Monitor für die iPhone-Rückseite

Auch wenn die Frontkamera der neuen iPhone-Generation mit 18 Megapixeln schon recht ordentlich ist – gegen die Hauptkameras auf der Rückseite hat sie keine Chancen. Selfies ohne Bildschirm sind aber eine schwierige Sache – und genau hier kommt Insta360 Snap ins Spiel.

Insta360 Snap ist ein kompakter und magnetischer Bildschirm, der an der Rückseite des iPhones haftet und eine Echtzeit-Vorschau der Hauptkamera bietet. So hat man sich immer im Blick, während man mit der Hauptkamera Fotos knipst oder Videos aufnimmt.

Die neue Produktreihe umfasst den Snap Selfie-Bildschirm sowie den Snap Selfie-Bildschirm mit Licht, der zusätzlich eine einstellbare Beleuchtung bietet.

So wird der Insta360 Snap mit dem iPhone verbunden

Auch wenn der kleine Bildschirm magnetisch am iPhone haftet, kann er für die Datenübertragung nicht auf MagSafe zurückgreifen. Die Verbindung zwischen den beiden Geräten erfolgt mit einem USB-C-Kabel. Dafür muss man sich nicht um Pairing und Aufladen kümmern, zudem ist die Verzögerung mit nur 30 Millisekunden sehr gering.

Der Bildschirm spiegelt das Smartphone-Display und ermöglicht das Anpassen zentraler Einstellungen, das Feinjustieren des Bildausschnitts sowie die Steuerung von Kamera-Funktionen. Insta360 Snap funktioniert reibungslos mit nativen Kamera-Apps sowie mit führenden Kamera- und Bearbeitungs-Apps von Drittanbietern.

Ebenfalls ziemlich praktisch: Die Abdeckung des Insta360 Snap schützt den Bildschirm während der Aufbewahrung und lässt sich beim Filmen umklappen, um versehentliche Berührungen des Touchscreens zu vermeiden.

Das neue Gadget soll in Kürze auf Amazon erhältlich sein. Der etwas besser ausgestattete Insta360 Snap Selfie-Bildschirm mit Licht kostet 95,99 Euro, während die Variante ohne Beleuchtung für 85,99 Euro zu haben ist. Nun die Frage an euch: Wäre ein solches Werkzeug etwas für euch?