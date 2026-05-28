Im Pokémon-Design: Neue Soundcore C50i Open-Ears und Anker 70W-Ladegerät

Anker erweitert sein Portfolio an lizenzierten Audio-Produkten und präsentiert mit den Soundcore C50i Clip-On-Kopfhörern zwei limitierte Pokémon-Editionen: Pikachu und Evoli. Die Open-Ear-Modelle kombinieren das ikonische Design der beliebten Pokémon mit technischer Raffinesse, darunter ein IP55-Schutz, eine Gesamtlaufzeit von bis zu 28 Stunden und Unterstützung für den Hi-Res-Audio-Codec LDAC. Ab Juli 2026 werden die Kopfhörer exklusiv über Anker Japan für 13.990 Yen (ca. 85 Euro) erhältlich sein, wie der Hersteller über seinen offiziellen X-Account ankündigte.

Mit einem Gewicht von nur 5,5 Gramm pro Kopfhörer und einem 44,5 Gramm schweren Ladecase setzen die C50i auf maximale Tragbarkeit. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 7 Stunden pro Ladung, während das Case zusätzliche 21 Stunden bereitstellt. Die Ladezeiten liegen bei 1,2 Stunden für die Kopfhörer und 3,2 Stunden für das Case. Dank der kompakten Abmessungen von 6,2 x 3,1 x 4,1 cm lassen sich die Kopfhörer problemlos in jeder Tasche verstauen.

Das offene Design der C50i ermöglicht es, Umgebungsgeräusche und Stimmen wahrzunehmen, ohne die Kopfhörer abnehmen zu müssen. Im Gegensatz zu In-Ear-Modellen entfällt zudem das unangenehme Gefühl eines tief sitzenden Ohrstöpsels, und der Reinigungsaufwand reduziert sich, da sich kein Ohrenschmalz ansammelt. Für klare Telefonate sorgen zwei Mikrofone mit KI-gestützter Geräuschunterdrückung, die Stimmen präzise übertragen. Trotz des offenen Designs soll der Schallaustritt zur Umgebung um 33,93 Prozent im Vergleich zur Vorgängergeneration reduziert sein, was vor allem ein Vorteil für die Nutzung in öffentlichen Räumen ist.

Technisch setzen die C50i auf dynamische 12-mm-Treiber, die für kräftige Bässe und einen ausgewogenen Klang sorgen. Bei der drahtlosen Übertragung unterstützen die Kopfhörer die Standard-Codecs SBC und AAC für breite Kompatibilität mit iOS- und Android-Geräten. Exklusiv für Android-User steht zudem LDAC zur Verfügung, das hochauflösendes Audio mit bis zu 990 kbit/s bei 32 Bit und 96 kHz ermöglicht.

Wer auf das Pokémon-Design verzichten kann, findet die regulären Soundcore C50i bereits jetzt bei Amazon in den Farben Lila, Schwarz und Weiß. Wann die neue Pikachu- und Evoli-Version des Soundcore C50i nach Deutschland kommt, ist bislang nicht bekannt.

Anker: Pokémon-Jubiläums-Ladegerät mit Pikachu-Design vorgestellt

Auch beim Aufladen technischer Geräte mischt Anker jetzt mit einem Pokémon-Design mit: Anker und Pokémon kooperieren für eine limitierte Edition des beliebten Anker Nano Charger mit 70 Watt und drei Ports. Das als USB Fast Charger 70W Pikachu Model bezeichnete Ladegerät ist Teil einer exklusiven Kollektion, die zum 30-jährigen Jubiläum der Pokémon-Reihe erscheint. Die Sonderedition wurde zunächst für den japanischen Markt angekündigt und richtet sich an Fans der Kultmarke.

Das Design des Ladegeräts ist inspiriert von Pikachu, dem ikonischen Elektro-Pokémon. Es verfügt über ein gelbes Gehäuse mit einer schwarzen Pikachu-Silhouette sowie einem goldfarbenen Glaspanel um die Anschlüsse. Im Lieferumfang enthalten sind ein schwarz ummanteltes USB-C-auf-USB-C-Kabel mit Pokéball-Motiv und ein Kabelbinder in Pikachu-Form.

Technisch entspricht das Modell dem Standard Anker Nano Charger (70W, 3 Ports), der 2025 auf den Markt kam. Mit zwei USB-C- und einem USB-A-Anschluss ermöglicht es das gleichzeitige Laden von bis zu drei Geräten. Die maximale Leistung von 70 Watt wird über einen einzelnen USB-C-Port erreicht, während der USB-A-Port bis zu 33 Watt liefert. Bei gleichzeitiger Nutzung mehrerer Anschlüsse verteilt sich die Leistung auf 45, 7,5 und 7,5 Watt. Das kompakte Gerät misst 53 x 43 x 30 Millimeter und wiegt etwa 120 Gramm.

Ob und wann die Pokémon-Edition des Ladegeräts auch in anderen Märkten wie Deutschland erhältlich sein wird, steht derzeit noch nicht fest. In Japan beträgt der Verkaufspreis 7.990 Yen, das sind umgerechnet rund 43 Euro. Sollten wir in dieser Hinsicht mehr erfahren, werden wir euch natürlich schnellstmöglich informieren. Auf der Anker Japan-Website sind noch weitere Pokémon-Produkte gelistet, die bald erscheinen sollen.