Facebook Plus und Instagram Plus starten für 4 US-Dollar im Monat

Was haben WhatsApp, Facebook und Instagram gemeinsam? Die sozialen Netzwerke haben nicht nur eine riesige Nutzerbasis, sondern gehören allesamt zum Meta-Konzern. Und so ist es wenig verwunderlich, dass etwas mehr als zwei Wochen nach dem Start von WhatsApp Plus nun auch Facebook Plus und Instagram Plus an den Start gehen.

Die Premium-Dienste für die bekannten Netzwerke werden langsam ausgerollt, es kann also noch ein bisschen dauern, bis wir hier alle in den Genuss davon kommen. In den USA kosten die Plus-Abonnements 3,99 US-Dollar pro Monat. Aber was bekommt man dafür überhaupt geboten?

Diese Extras gibt es mit Instagram Plus

Wie das US-Fachmagazin TechCrunch berichtet, führt Meta mit dem neuen Abonnement-Modell „Instagram Plus“ weitreichende Zusatzfunktionen für Power-User ein. Abonnenten erhalten damit tiefere Einblicke in das Nutzerverhalten ihrer Community. Laut dem Bericht beinhaltet das Paket unter anderem „die Möglichkeit, die Gesamtzahl der Story-Wiederholungen zu sehen“ sowie eine gezielte Suchfunktion innerhalb der Zuschauerliste.

Für Medienschaffende und Creator dürfte zudem die Option interessant sein, unbegrenzte Audience-Listen jenseits der klassischen „Enge Freunde“-Funktion anzulegen. Ergänzt wird dies durch exklusive Privatsphäre-Features: Nutzer können Stories vorab ansehen, ohne in der Viewer-Liste aufzutauchen, und Inhalte direkt im Profil oder den Highlights platzieren, „ohne im Feed ihrer Follower zu erscheinen“.

Neben den funktionalen Upgrades setzt Meta laut TechCrunch verstärkt auf visuelle Individualisierung. Der Plus-Tarif verspricht den Abonnenten Zugriff auf animierte Reaktionen wie die sogenannten „Super Hearts“, benutzerdefinierte App-Icons sowie anpassbare Schriftarten für die Profil-Biografie.

Facebook Plus orientiert sich wohl in eine ganz ähnliche Richtung, eine offizielle Liste mit allen zusätzlichen Funktionen hat Meta bislang aber noch nicht bereitgestellt. Sobald die Plus-Abos auch auf eurem Gerät verfügbar sind, dürftet ihr wohl einen nicht zu übersehenden Hinweis angezeigt bekommen.