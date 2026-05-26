Logoist: Grafikdesign-App mit neuem Bildgenerator in Version 6.0 erschienen

Das Entwicklerteam von Synium Software hat die Veröffentlichung von Logoist 6.0 bekanntgegeben, der beliebten Vektor- und Grafikdesign-Software für macOS, iOS und iPadOS. Zeitgleich mit der Aktualisierung auf die neueste Version hat man die Kreativ-Anwendung auch deutlich im Preis reduziert.

Logoist 6 bringt unter anderem eine komplett überarbeitete Benutzeroberfläche im Liquid Glass-Design mit, die moderner und luftiger wirkt. Schwebende Seitenleisten und ein klar strukturierter Aufbau sorgen für ein konsistenteres Erscheinungsbild. Zudem wurde der Inspektor neu gestaltet und bietet nun einklappbare Bereiche für eine bessere Übersicht. Auch die Symbole innerhalb der App wurden vereinheitlicht und verständlicher gestaltet.

In der Bedienung zeigt sich die App flexibler: Werte lassen sich direkt per Drag-Geste anpassen, und unter macOS können Paletten frei angeordnet werden. Auf iPad und iPhone wurde die Flächennutzung deutlich verbessert. Eine neue Funktion erleichtert die Arbeit mit komplexen Projekten, indem sich Gruppen automatisch öffnen, sobald ein Objekt ausgewählt wird. Das spart Zeit und reduziert Klicks im Alltag.

VectorAI 2 bringt generative Grafik auf ein neues Niveau

Darüber hinaus erhält Logoist 6 mit VectorAI 2 ein neues KI-Modell zur Erstellung von Vektor- und Pixelgrafiken: Es kann sowohl einfache Grafiken als auch komplexe Bildkompositionen aus Textbeschreibungen generieren. Die KI überzeugt durch höhere Geschwindigkeit, präzisere Ergebnisse und die Fähigkeit, auch komplexe Typografie innerhalb von Bildern korrekt darzustellen. Verschiedene Seitenverhältnisse und Stilvorlagen erweitern die Einsatzmöglichkeiten.

Der überarbeitete Vectorizer in Logoist 6 sorgt für deutlich genauere Vektorisierungen. Farbverläufe werden sauberer erkannt, und Bézier-Kurven benötigen weniger Punkte, was die Nachbearbeitung erleichtert. Neu sind außerdem 3D-Funktionen, mit denen sich Vektorgrafiken in frei drehbare Objekte umwandeln lassen. Materialien, Lichtreflexionen und Oberflächenstrukturen können umfangreich angepasst werden.

Ergänzt wird das Update durch neue Effekte wie realistische Glas-Renderings, eine Minikarte zur besseren Navigation sowie speicherbare Filtervorlagen. Gleichzeitig verbessern Optimierungen bei Rendering, Export und Speicherverbrauch die Gesamtperformance deutlich.

Angebotspreis und Mindest-Voraussetzungen

Logoist 6.0 (App Store-Link) kann zur Veröffentlichung des neuen Updates derzeit mit einem satten Rabatt für Mac, iPhone und iPad erworben werden: Statt sonst üblicher 39,99 Euro kostet die Universal-App derzeit nur 19,99 Euro im deutschen App Store. Für die Installation der rund 1,4 GB großen Anwendung wird mindestens macOS 15.0 oder iOS/iPadOS 18.0 oder neuer vorausgesetzt. Weitere Infos zu Logoist 6 sowie eine Demo-Version für macOS gibt es auf der offiziellen Website.