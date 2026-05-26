Govee macht neue Stehlampe mit Nebel-Effekt verfügbar

Letzten Sommer hat Govee drei tolle Stehlampen auf den Markt gebracht. Eine davon ist die Govee Uplighter Floor Lamp, die einen Raum mit tollen Farbeffekten füllen kann. Während der Deckenfluter weiterhin gute Arbeit leistet, gibt es mit der „Govee Uplighter Floor Lamp Nebula“ eine Neuauflage, die sich nur leicht vom Original unterscheidet.

Der einzige Unterschied: Die neue Nebula-Lampe verfügt über einen sogenannten Nebeleffekt. Das bedeutet, dass auf der Oberseite ein anderes Muster in das Plastik gestanzt ist, um eine Art Nebeleffekt zu erzeugen. Alle weiteren Eigenheiten und technischen Daten bleiben unverändert, allerdings ist die Neuauflage im Gegensatz zum Original direkt mit 30 Euro Rabatt erhältlich.

Diese Funktionen bietet die Govee Uplighter Floor Lamp Nebula

Weiterhin mit Matter kompatibel, gibt es insgesamt drei Beleuchtungszonen: den bereits angesprochenen Nebeleffekt, der oberhalb der Lampe abstrahlt, den eigentlichen Leuchtkopf mit bunten Farbverläufen sowie die klassische Weiß-Beleuchtung unterhalb der Lampe. Alle drei Zonen lassen sich unabhängig voneinander einstellen und schalten, sodass das Licht passend an die jeweilige Situation angepasst werden kann.

Die Temperatur lässt sich dabei zwischen 2.700 und 6.500 Kelvin anpassen, die Leuchtkraft liegt bei maximal 1.000 Lumen. Die Qualität der Lampe ist wirklich top, allerdings muss sie nach der Lieferung selbst zusammengebaut werden. Das ist aber kein Hexenwerk. Der alte Effekt hat mir schon gut gefallen, wie das neue Nebel-Muster in der Praxis aussieht, kann ich allerdings noch nicht beurteilen.

Bei Interesse könnt ihr euch die neue Govee Uplighter Floor Lamp Nebula mit 30 Euro Rabatt sichern, sodass der Preis von 189,99 Euro auf 159,99 Euro sinkt. Aktiviert dazu einfach den Coupon auf der Produktseite, um von der Aktion zu profitieren.