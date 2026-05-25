Neue Ugreen Zapix Qi2 Powerbank ist ohne Rabatt zu teuer

Ugreen hat mal wieder eine neue Powerbank gestartet. Konkret handelt es sich um ein neues Modell aus der Ugreen Zapix Serie. Der tragbare Akku hat eine Kapazität von 10.000 mAh und bietet eine Qi2-Funktionalität. Übersetzt für den Apple-Kosmos bedeutet das: Ihr bekommt MagSafe mit bis zu 15 Watt Leistung.

Ugreen hat in dieser Powerbank einige Extras verbaut. Zum Beispiel ein integriertes Kabel mit USB-C-Stecker, über das Geräte sogar mit bis zu 30 Watt Leistung aufgeladen werden können. Darüber hinaus kann die Powerbank selbst auch über dieses integrierte Kabel aufgeladen werden, auch in diesem Fall mit 30 Watt Leistung.

Zusätzlich gibt es einen weiteren USB-C-Anschluss, an den ihr eigene Kabel anschließen könnt. So kann die Ugreen Zapix Powerbank bis zu drei Geräte gleichzeitig aufladen, wobei die Gesamtleistung dann auf alle Anschlüsse verteilt wird.

In Sachen Komfort bietet Ugreen bei dieser Powerbank auch ein paar Extras. So gibt es auf der Rückseite einen Ständer, der ausgeklappt werden kann. Ebenso ist eine Schlaufe verbaut, die den Transport erleichtern soll. Hätte ich nicht unbedingt gebraucht, ist aber mit dabei.

Ugreen Zapix Powerbank ist leider etwas zu teuer

Der reguläre Preis der neuen Powerbank liegt bei 59,99 Euro. Kurz nach dem Start gibt es noch keine Rabatte, was sonst bei Ugreen aber üblich ist. Hier ist wohl einfach noch ein bisschen Geduld gefragt. Und das ist auch bitter notwendig.

Anker verkauft eine vergleichbare Powerbank (mit normalem Qi und ebenfalls 30 Watt Leistung per Kabel) für derzeit 45,99 Euro. Diese Powerbank ist aber regelmäßig für 35 Euro im Angebot – und da kann man aus meiner Sicht auch auf Qi2 verzichten.

Ich könnte mir aber sehr gut vorstellen, dass es die neue Powerbank von Ugreen in den kommenden Wochen schon günstiger geben wird. Sobald ordentlich gespart werden kann, geben wir euch noch einmal Bescheid.