Rätselhafte Apple-Kopfhörer bei der FCC aufgetaucht

In der Datenbank der US-Behörde „Federal Communications Commission“, kurz FCC, ist ein bislang unbekanntes Audioprodukt von Apple erschienen. Unter der Modellnummer A3577 wird dort ein „Bluetooth-Over-Ear-Kopfhörer“ geführt. Damit verdichten sich die Hinweise, dass Apple oder die Tochtermarke Beats an neuer Hardware arbeitet.

Klar ist allerdings auch: Dabei handelt es sich offenbar nicht um die nächsten AirPods Max. Das aktuelle Modell beziehungsweise ein möglicher Nachfolger soll intern die Kennung A3454 tragen. Welche Kopfhörer sich tatsächlich hinter A3577 verbergen, bleibt daher vorerst offen.

Viele Details weiterhin geheim

Wie bei Apple üblich, hält die FCC einen Großteil der eingereichten Unterlagen derzeit unter Verschluss. Grund dafür ist eine Vertraulichkeitsanfrage des Unternehmens. Entsprechend liefern die bisher sichtbaren Dokumente nur wenige Hinweise zum Design oder zur Technik.

Immerhin zeigt eine der veröffentlichten Grafiken die Position der FCC-Kennzeichnung auf einer Kopfhörermuschel. Das Bild selbst wirkt allerdings sehr allgemein gehalten und verrät keine markanten Merkmale des Produkts.

Beats Studio Pro als möglicher Kandidat

Denkbar wäre, dass Apple eine neue Generation der Beats Studio Pro vorbereitet. Die Over-Ear-Kopfhörer kamen bereits im Juli 2023 auf den Markt und könnten daher langsam eine Auffrischung vertragen. Offiziell bestätigt ist das bislang jedoch nicht.

Bis weitere FCC-Dokumente freigegeben werden oder Apple selbst eine Ankündigung macht, bleibt Raum für Spekulationen.