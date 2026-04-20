Zwei Fensterputzroboter im Video: Mova N1 und Winbot Mini 2

Es gibt kaum eine andere Aufgabe im Haushalt, die so wenig Spaß macht, wie das Putzen der Fenster. Bevor ich mich damit beschäftige, finde ich noch viele andere Sachen, die ich stattdessen lieber mache. Aber können Fensterputzroboter die Lösung sein? Wir haben uns zwei Modelle im Video angesehen.

Dabei haben wir ausdrücklich nicht den Fokus auf die Top-Modelle gelegt. Hier reichen die Preise ja bis weit über 600 Euro, zum Beispiel beim noch recht neuen Ecovacs Winbot W3 Omni. Dieser ist mit einer intelligenten Basis ausgestattet, die sogar das Wischtuch für euch reinigt. Mit 649 Euro ist das aber auch echt eine Hausnummer.

Es geht aber auch günstiger, zum Beispiel mit dem Winbot Mini 2 für 299 Euro oder dem aktuell auf 219 Euro reduzierten Mova N1 mit Dual-Wing-Nebelsystem. Bei beiden Geräten verzichtet ihr auf eine Basisstation. Stattdessen gibt es nur das nackte Gerät – anders als bei Saugrobotern muss man hier aber gar nicht so viele Abstriche machen.

Mova N1 und Winbot Mini 2 im Video

Die Grundidee ist bei allen Modellen vergleichbar: Die Roboter saugen sich am Fenster fest, sprühen Reinigungsmittel an die Scheibe und fahren dann mit einem Wischtuch über die Fensteroberfläche. Am Ende des Durchgangs nimmt man den Roboter ab, reinigt das Tuch und macht mit dem nächsten Fenster weiter.

Im Detail gibt es dann aber doch noch ein paar Unterschiede – und hier liefert Mova tatsächlich ein paar interessante Extras. Er hat im direkten Vergleich zum Beispiel den deutlich größeren Wassertank, was den Wartungsaufwand reduziert. Auch das Stromkabel ist mit 6 Metern rund 130 Zentimeter länger, was die Flexibilität deutlich erhöht – eine Steckdose wird aber bei beiden Robotern benötigt.

Einen echten Unterschied in der Praxis machen die Reinigungsmodi. Der Mova N1 bietet davon sechs verschiedene und kann die Fenster auch im Schachbrettmuster und nicht nur im einfachen Zick-Zack abfahren. Zudem liegt eine Fernbedienung im Lieferumfang bei, so dass man nicht immer zum iPhone greifen muss.

Einen Nachteil haben aber beide Geräte: Die Fensterrahmen müssen weiterhin selbst gereinigt werden. Um mal eben den üblichen Staub und Flecken zu entfernen, sind beide Modelle aber ein guter Helfer. Aufgrund von Preis und Funktionsumfang hat Mova zumindest in dieser Preiskategorie die Nase vorn.

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