Roborock Saros 20: Neuer Bestpreis für das Roboter-Flaggschiff

Mit dem Qrevo S Pro hat Roborock heute ein neues Einsteiger-Modell für 589 Euro veröffentlicht. Im Vergleich zu den Top-Modellen auf dem Markt muss man hier natürlich einige Kompromisse eingehen, unter anderem bei der Hinderniserkennung, der Bauhöhe und nicht zuletzt bei der Saugleistung. Falls es für euch nur das Beste vom Besten sein darf, hat Roborock mit dem Saros 20 aber ebenfalls etwas auf Lager.

Der Roborock Saros 20 zählt zu den besten drei Geräten auf dem Markt und kostet regulär 1.499 Euro. Zum Launch im Februar gab es bereits ein Angebot für 1.289 Euro – dieser Preis wird jetzt noch einmal unterboten. Auf Amazon bekommt ihr den Saug- und Wischroboter zum bisherigen Bestpreis für 1.199 Euro.

Das alles kann der Roborock Saros 20

Das neue Top-Modell ist eine konsequente Weiterentwicklung des Vorgängers. Bei der Navigation nutzt der Saros 20 weiterhin das StarSight Autonomous System 2.0, wodurch Hindernisse zuverlässig erkannt werden. Dank einer Bauhöhe von nur 7,98 Zentimetern erreicht der Roboter jedoch Bereiche unter Möbeln, die viele Konkurrenzmodelle nicht schaffen.

Mit 36.000 Pascal Saugleistung arbeitet der Roboter extrem kraftvoll und entfernt im Test nahezu sämtliche Verschmutzungen. Die neue Kletterfunktion ermöglicht das Überwinden gestaffelter Hindernisse bis 8,5 Zentimeter. Teppiche werden durch ein anhebbares Chassis besser gereinigt, selbst etwas längere Teppichfasern sind so kein Problem.

Ein absolutes Highlight ist die Bauhöhe des Roboters. Der Saros 20 ist lediglich 7,98 Zentimeter hoch – da kann die Konkurrenz nicht mithalten. Im besten Fall habt ihr natürlich Möbel, die nur 8 Zentimeter hoch sind, denn dann kann der Roboter seinen Vorteil perfekt ausspielen und auch dort wischen. Alle weiteren Details zum Gerät findet ihr in unserem ausführlichen Testbericht.