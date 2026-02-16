Neues Ugreen-Zubehör: Kabellose USB-C-zu-HDMI-Übertragung mit bis zu 1080p

Die Produkte des Zubehör-Herstellers Ugreen kommen auch bei uns in der Redaktion immer wieder gerne zum Einsatz. Nun hat Ugreen ein neues Accessoire vorgestellt, das sich vor allem im beruflichen Umfeld als sehr nützlich erweisen dürfte. Bei Amazon bzeichnet als „Ugreen kabelloser USB-C Sender und HDMI Empfänger“, ermöglicht das neue Zubehör eine kabellose Übertragung eines Bild- und Tonsignals mit einer Reichweite von bis zu 50 Metern. Zum Start bietet Ugreen bei Amazon zudem 20 Prozent Rabatt auf den Originalpreis.

Die Neuerscheinung besteht aus einem Set mit einem magnetischen USB-C-Sender und einem HDMI-Empfänger, die Auflösungen bis zu 1080p@60Hz unterstützen und auch abwärtskompatibel mit niedrigeren Auflösungen sind. „Sie liefern gestochen scharfe, stabile Bilder und eine flüssige, farbenfrohe Übertragung und bieten ein außergewöhnliches Seherlebnis für Geschäftstreffen, Bildung, Home Entertainment und Gaming“, heißt es vom Hersteller zur Neuerscheinung.

5.8 GHz-Frequenzband und Ladechip mit 60W PD

Das Ugreen Dongle-Set will eine nahtlose und verzögerungsfreie Übertragung innerhalb einer Reichweite von 50 Metern bieten. Dafür kommt ein 5.8 GHz-Frequenzband zum Einsatz, das eine stabile Signalübertragung und eine scharfe Videoausgabe, beispielsweise bei professionellen Präsentationen und in Bildungseinrichtungen, ermöglichen soll. Besonders praktisch ist die Tatsache, dass Ugreen Magnete im Gerät verbaut hat, so dass sich der Sender und Empfänger platzsparend zusammenstecken lassen. So beugt man nicht nur einem Verlust vor, sondern transportiert beide Einzelteile auch bequem zusammen.

Das USB-C-Sender und HDMI-Empfänger-Set benötigt gleichzeitig keine aufwändige Einrichtung, sondern kann per Plug-and-Play einfach eingesteckt und im Anschluss genutzt werden. Es ist zudem keine App, keine Kopplung über Bluetooth und keine WLAN-Konfigurierung notwendig. Der USB-C-Sender verfügt außerdem über einen integrierten Ladechip, so dass angeschlossene Geräte wie ein MacBook, ein iPad oder ein iPhone über Power Delivery mit bis zu 60 Watt bei der Nutzung gleichzeitig aufladen zu können.

Kompatibel mit Macs, iPhones und iPads

Das neue Ugreen-Zubehör ist kompatibel mit macOS, iOS, Android, ebenso wie Windows 11/10/8/7 und Linux. Es unterstützt außerdem das iPhone 17/16, das Samsung Galaxy S25/S24, iPads, MacBook Pro/Air/Mac mini, PCs, Kameras, DVD-Player und andere USB-C Geräte, die den DisplayPort Alternate Mode unterstützen. Bei Amazon ist der Ugreen kabellose USB-C-Sender und HDMI-Empfänger regulär für 99,99 Euro erhältlich, zum Marktstart bietet der Hersteller allerdings einen 20 Prozent-Rabattcoupon an, der sich auf der Produktseite einlösen lässt. Die Auslieferung soll ab Anfang März dieses Jahres erfolgen.