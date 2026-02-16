99 Cent für drei Monate: Audible mit nächster Aktion

Die letzte Aktion ist erst im Januar zu Ende gegangen, nun lockt Amazon Hörbuch-Dienst bereits mit dem nächsten Angebot. Über diese Aktionsseite könnt ihr mal wieder drei Monate lang Audible für jeweils 99 Cent abonnieren und euch so drei Hörbücher zum Vorteilspreis von nur 2,97 Euro sichern. Zu viel Zeit solltet ihr euch allerdings nicht lassen, das Angebot gilt nur bis zum 22. Februar.

Genaue Angaben, welche Kundinnen und Kunden bei dieser Aktion mitmachen dürfen, gibt es dieses Mal leider nicht. Schaut am besten selbst mit eurem Amazon-Account auf der Aktionsseite vorbei. Wird euch dort direkt das Angebot „3 Monate Audible für 0,99 € pro Monat“ angezeigt, dann seid ihr für die Aktion qualifiziert.

Zuletzt durfte man teilnehmen, wenn man 30 Tage kein Audible-Abo hatte und in den letzten 14 Monaten maximal ein Audible-Angebot wahrgenommen habt. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob es bei euch geklappt hat.

So unterscheidet sich Audible von Spotify & Co.

Bei Audible handelt es sich nicht um einen Streaming-Dienst und ein klassisches Abo, wie wir es von Spotify kennen. Stattdessen erhält man pro Monat ein Hörbuch-Guthaben, dass man für mindestens ein Hörbuch verwenden kann. Damit kauft man das digitale Hörbuch tatsächlich und kann es auch später noch anhören, selbst wenn man das Audible-Abo gekündigt hat.

Zudem hat Audible eine deutlich größere Auswahl als die auf Musik spezialisierten Streaming-Dienste. Die Top-3 sind aktuell Dungeon Crawler Carl von Matt Dinniman für regulär 21,95 Euro, Der Nachbar von Sebastian Fitzek für regulär 14,95 Euro und Wenn sie wüsste von Freida McFadden für regulär 20,95 Euro. Ebenso findet ihr bei Audible zahlreiche Hörbücher von Marc-Uwe Kling und Jussi Adler-Olsen oder auch spannende Biografien von Steve Jobs oder Angela Merkel.

Schaut also auf jeden Fall auf der Aktionsseite vorbei, nehmt das Angebot in Anspruch und guckt danach in der Audible-App für iPhone und iPad nach eurem ersten Hörbuch.