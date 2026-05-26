Indie-Puzzle Sequvo bringt musikalische Logikspiele auf das iPhone

Das US-Indie-Studio Wallace Interactive LLC veröffentlicht mit Sequvo (App Store-Link) ein ungewöhnliches Puzzle-Spiel im App Store, das musikalisches Denken mit klassischer Logikmechanik verbindet. Der Titel ist ab sofort weltweit verfügbar, inklusive Deutschland, und richtet sich an Spieler und Spielerinnen, die strukturierte Rätsel statt hektischer Action bevorzugen.

Im Kern von Sequvo steht ein einfaches, aber cleveres Konzept: Ein gegebenes musikalisches Motiv muss so lange verändert werden, bis es einem Zielmuster entspricht. Dafür stehen Operationen wie Transponieren, Drehen und Umkehren zur Verfügung. Später kommt mit der Aktion „Sperren“ eine zusätzliche Mechanik hinzu, mit der einzelne Noten fixiert werden können, während der Rest weiter manipuliert wird.

90 Levels in drei Alben

Das Spiel ist in drei thematische „Alben“ unterteilt: „Select & Shift“, „Flip the Script“ und „Lock & Key“. Jedes Album umfasst 30 Levels und führt schrittweise neue Mechaniken ein. Die Struktur erinnert dabei bewusst an Lernsysteme: Neue Funktionen werden zunächst isoliert eingeführt und anschließend in komplexeren Kombinationen abgefragt.

Sequvo verzichtet konsequent auf alles, was vom eigentlichen Puzzle ablenken könnte. Es gibt weder Werbung noch In-App-Käufe oder Abonnements. Auch technisch bleibt das Spiel minimalistisch: Keine Netzwerkverbindungen, keine Drittanbieter-SDKs, keine Datenerfassung. Selbst Berechtigungen für Kamera, Mikrofon oder Standort werden nicht angefordert.

Vollständig offline und datensparsam

Der Titel funktioniert komplett offline und speichert alle Daten ausschließlich lokal auf dem Gerät. Damit positioniert sich Sequvo bewusst als Gegenentwurf zu datengetriebenen Mobile Games. Für Nutzer und Nutzerinnen, die auch beim Spielen auf Mobilgeräten Wert auf Privatsphäre legen, dürfte das ein entscheidender Faktor sein.

Sequvo ist seit dem 6. Mai 2026 für das iPhone im deutschen App Store erhältlich. Der Preis liegt bei 2,99 Euro als Einmalkauf. Das Spiel unterstützt 24 Sprachen, darunter Deutsch, und kann ab iOS 15.1 sowie bei rund 84 MB an freiem Speicherplatz installiert werden. Einen ersten Eindruck liefert der offizielle Trailer auf YouTube, zusätzliche Infos zum Spiel gibt es auch auf der offiziellen Website zu Sequvo.