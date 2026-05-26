WaterField Versus Gaming Sling: Umhängetasche für zwei Spielkonsolen ausprobiert

Es ist rund einen Monat her, dass wir erstmals über den neuen Gaming Sling Bag von WaterField Designs, den Versus Gaming Sling, berichtet haben. Die neue Umhängetasche wurde speziell für den Transport von zwei Handheld-Spielkonsolen entwickelt. Die kompakte Tasche trennt die Hauptkonsole von einem zweiten Gerät, Zubehör oder Alltagsgegenständen in zwei separaten Fächern und richtet sich damit an Gamer, die mehrere Geräte gleichzeitig mitführen möchten.

Die Tasche wurde als Reaktion auf Kundenwünsche konzipiert, die nach einer praktischen Lösung für den Transport von zwei Konsolen suchten. Das hintere, gepolsterte Fach bietet Platz für das Hauptgerät, während das vordere Fach flexibel für ein zweites Handheld, Zubehör oder persönliche Gegenstände genutzt werden kann. Durch das strukturierte Design bleibt die Tasche flach und eignet sich sowohl für den Gaming-Bereich als auch für den täglichen Gebrauch.

Denn: Der Aufstieg von Handheld-Gaming hat ein neues, leicht absurdes Problem geschaffen. Wer heute flexibel spielen will, trägt plötzlich mehr Hardware mit sich herum als je zuvor. Steam Deck, ASUS ROG Ally, vielleicht noch eine Switch – jedes Gerät bringt sein eigenes Ökosystem mit, und keines ersetzt das andere vollständig. Die Versus Gaming Sling wirkt wie eine direkte Antwort auf genau dieses Chaos: Eine Tasche, die mehrere Geräte organisiert, ohne dabei wie klassisches Gaming-Zubehör auszusehen.

Versus Sling Bag: Kein typischer Gaming-Look

Das Konzept ist klar funktional gedacht. Im hinteren Fach schützt eine rundum gepolsterte Auskleidung die Konsole, während zwei zusätzliche Trennwände Displays sichern und gleichzeitig Platz für flache Extras wie Spielkarten schaffen. Geschlossenzelliger Schaumstoff sorgt für Stabilität und Stoßdämpfung, während das vordere Fach mit auffälligem Innenfutter bewusst auf schnelle Orientierung ausgelegt ist. Hier sitzen auch Stretch-Netztaschen und offene Fächer für Kabel, Ladegeräte und Controller, welche gleichzeitig auch genug Flexibilität bieten, um alternativ ein zweites Handheld oder Alltagsgegenstände unterzubringen.

Beim Design versucht die Versus Gaming Sling, sich bewusst vom typischen Gaming-Look zu lösen. Ballistisches Nylon oder gewachstes Canvas mit Lederakzenten, dazu Metallbeschläge und wasserabweisende Reißverschlüsse: Das Ganze wirkt eher wie ein urbanes Tech-Accessoire als eine Transportlösung für Konsolen. Der verstellbare Gurt mit Magnetschnalle setzt auf einen schnellen Zugriff, während Maße von 31,8 x 14,0 x 10,2 cm und ein Gewicht von unter 600 Gramm dafür sorgen, dass die Tasche im Alltag nicht zur Last wird, selbst wenn der Inhalt etwas nerdiger ausfällt, als ihr Äußeres vermuten lässt.

Direkt nach der Ankündigung des neuen Sling Bags habe ich als eifrige Nintendo Switch 2-Spielerin direkt ein Testexemplar bei WaterField Designs angefragt. Nachdem die erste Produktionsreihe bereits ausverkauft war, wurde mir etwas später eine Tasche aus einer späteren Charge für meine ersten eigenen Eindrücke zugeschickt. Ich habe mich in diesem Fall für die Farbvariante aus gewachstem Canvas mit braunen Lederakzenten entschieden.

Sogar das Nintendo Switch 2-Dock lässt sich transportieren

Die Versus Gaming Sling wird inklusive eines breiten und verstellbaren Schultergurtes ausgeliefert, der über zwei Karabiner an der Tasche befestigt wird, zudem gibt es einen magnetischen Schnappverschluss, um den Gurt öffnen zu können. Auf diese Weise ist auch gleichzeitig ein Diebstahlschutz gegeben, da man den Gurt abnehmen und beispielsweise in einem Café oder Restaurant einfach um den Stuhl oder Tisch wickeln, und dann wieder an der Tasche befestigen kann. So haben Diebe, die die Tasche schnell im Vorbeigehen entwenden wollen, keine Chance.

Während das hintere Hauptfach mit dickem weichen Material in schwarzer Farbe zur Polsterung der eingelegten Handheld-Konsole dient, ist das vordere Fach mit dem für WaterField Designs typischen gelb-goldenen Stoff ausgekleidet, das die Sichtbarkeit erhöhen soll. Auch wenn sich hier eine weitere Spielkonsole transportieren lässt, empfinde ich den vorgelagerten Einschub für mich persönlich als deutlich praktischer für entsprechendes Gaming-Zubehör der im hinteren Innenfach befindlichen Konsole.

Und in das zweite, vordere Fach passt wirklich eine Menge hinein: Neben einem Netzteil und einem USB-C-Ladekabel kann auch sogar ein original Nintendo Switch 2-Dock oder ein Drittanbieter-Adapter zum Anschließen der Konsole an einen Monitor oder Fernseher samt HDMI-Kabel transportiert werden. Bei mir klappte es auch problemlos mit der Dock-Lösung von Antank. Neben dem Nintendo 2-Dock konnte ich auch noch ein USB-C-Ladekabel, eine 10.000 mAh-Powerbank und das klappbare Anker Prime 100W Ladegerät im vorderen Fach unterbringen.

Transport der Switch 2 mit Hardcase nicht vorgesehen

Im Rahmen meiner Tests probierte ich dann auch verschiedene Cases und Grips an der Switch 2 aus, um zu schauen, welches Zubehör mit in den Versus Gaming Sling passte. Keine Probleme gab es mit einer Nintendo Switch 2 samt angebrachtem Neo Grip oder dem StandGrip mit angelegtem Front Cover von Savage Raven. Erfreulicherweise passt auch Nintendos aktuelle Konsole mitsamt den neuen Mobapad M12 HD oder M12S-Controllern in WaterFields Umhängetasche.

Die Switch 2 mitsamt eines Hardcases als zusätzlichen Schutz im Versus Gaming Sling mitzunehmen, ist hingegen schwierig: Das EDC Case von Savage Raven passte in keines der beiden großen Fächer, und mit dem sehr schlank gehaltenen, aber vergleichsweise langen Mobapad H12 Carrying Case konnte so gerade eben der Reißverschluss geschlossen werden. Empfehlen würde ich den Transport inklusive eines Hardcases definitiv nicht, dafür ist der Versus Gaming Sling nicht konzipiert.

Verarbeitung und Preise

Im Hinblick auf die Verarbeitung des Versus Gaming Slings habe ich wie bei bisher allen Taschen des Herstellers rein gar nichts zu beanstanden: Die Materialqualität ist auf allerhöchstem Niveau, und die Fertigung in der hauseigenen Produktionsstätte im kalifornischen San Francisco ist ohne Fehl und Tadel. Das strapazierfähige Segeltuch ist leicht gewachst und wirkt daher absolut hochwertig, die Reißverschlüsse sind leichtgängig, und alle Nähte perfekt und ohne überstehende Fäden gesetzt.

Diese Qualität hat auch ihren Preis: Die neue WaterField Designs Versus Gaming Sling ist ab sofort für 229 US-Dollar auf der Website von WaterField Designs bestellbar, und zwar in den vier Farbvarianten Schwarzes Nylon/Schwarzes Leder, Schwarzes Nylon/Weißes Leder, Schwarzes Nylon/Braunes Leder sowie Gewachstes Canvas/Braunes Leder. Der Versand erfolgt per FedEx nach Deutschland und ist mit zusätzlichen Liefer- und möglichen Zollgebühren verbunden.