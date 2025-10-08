Savage Raven: Nützliches Zubehör für die Nintendo Switch 2

Es ist noch gar nicht so lange her, dass wir euch einige neue Zubehör-Produkte vom Hersteller JSAUX für die neue Nintendo Switch 2 vorgestellt haben. Nun geht es munter weiter, und zwar mit einem sehr bekannten und in Gaming-Kreisen auch beliebten Unternehmen: Savage Raven, vorher bekannt als „Skull & Co.“. Ich hatte die Gelegenheit, mir insgesamt drei verschiedene Accessoires für die neue Spielkonsole von Nintendo anzusehen, und kann euch daher nachfolgend meine Eindrücke schildern.

Savage Raven StandGrip Front Cover Bundle

Den Anfang macht das Savage Raven StandGrip Front Cover Bundle, das eine Kombination aus einem flexiblem Backcase mit JoyCon 2-Griffen für die Konsole sowie einem dazu passenden und leicht transparenten Frontcover ist, das bequem über die Vorderseite der Switch 2 gestülpt wird. So gibt es ein besonders kompaktes Design für alle Gamer, die die Konsole primär im Handheld-Modus nutzen und auch für unterwegs einen schnellen und schmal auftragenden Schutz für die Switch 2 haben wollen.

Das Backcase ist aus stabilem und flexiblen TPU-Material gefertigt und schließt sich vollumfänglich um die Rückseite der Konsole – bis auf einen quadratischen Ausschnitt, durch den sich das rückseitige „Nintendo Switch 2“-Logo sehen lässt. An beiden Seiten wurden auf der Rückseite ergonomische und leicht geriffelte Griffe angebracht, so dass sich die Switch 2 im Handheld-Modus bequem verwenden lässt. Auch alle Buttons auf der Oberseite, die Klappe für die Spiele-Kassetten, die Schultertasten und auch die USB-C-Anschlüsse sind weiterhin problemlos erreichbar. Durch einen entsprechenden Zuschnitt auf der Unterseite des Backcases kann die Konsole auch in einem 75 Grad-Winkel aufgestellt werden.

Geht es dann an den Transport der Switch 2, lässt sich das aus stabilem Kunststoff und in meinem Fall mattschwarz und semi-transparent gestaltete Frontcover am oberen Rand der Konsole „einhaken“ und dann an der unteren Kante einklicken. So sitzt das Frontcover fest auf der Switch 2, wackelt und rutscht nicht. An entsprechende Wölbungen für die Joysticks der JoyCon 2-Controller wurde ebenfalls gedacht, ebenso wie Ausschnitte für die USB-C-Anschlüsse. So kann die Konsole auch mit geschlossenem Frontcover bequem aufgeladen werden. Der Hersteller attestiert dem Frontcover auch eine Stoß- und Druckfestigkeit.

Aktuell kann das Set von Backcase und Frontcover in einem komplett schwarzen Bundle zum Preis von 27,99 Euro bei Amazon bestellt werden. Auf der Website von Savage Raven gibt es die beiden Accessoires auch noch in anderen Farben, beispielsweise mit einem lila Backcase wie in meinem Fall, und mit einem blauen oder roten Frontcover.

Savage Raven Thumb Grip Set

Für deutlich mehr Komfort beim Spielen im Handheld-Modus der Nintendo Switch 2 sorgt darüber hinaus auch das Thumb Grip Set von Savage Raven. Denn wer die beiden Joysticks der JoyCon 2 schon einmal länger beim Spielen in der Hand gehalten hat, wird merken, wie rutschig und flach die Oberfläche der Joysticks sind. Für mehr Grip und ein anderes Daumengefühl gibt es im Set von Savage Raven gleich drei unterschiedliche Paare an Joystick-Kappen aus flexiblem Silikon, die jeweils unterschiedlich hoch und für alle Vorlieben verschiedenartig geformt sind.

Das Besondere am Thumb Grip Set ist die Tatsache, dass alle drei Kappen-Paare über leicht geriffelte Ränder verfügen, so dass die Daumen deutlich besseren Halt finden und das Gaming daher präziser und angenehmer gestaltet wird. Ich konnte das Savage Raven Thumb Grip Set in der rein schwarzen Farbvariante mit meiner Switch 2 ausprobieren und war begeistert vom verbesserten Handling der Joysticks. Ich habe mich für die mittig leicht vertiefte und konvexe Version entschieden, die für mich am angenehmsten zum Spielen war.

Bei Amazon gibt es das Dreier-Set der Daumenkappen von Savage Raven für die Switch 2 in drei Farbvarianten zum Preis von jeweils 9,99 Euro. Auf der Website von Savage Raven findet man ebenfalls alle Farbvarianten.

Savage Raven JoyGrip for Switch 2

Vor einigen Tagen hatten wir euch auch bereits vom Hersteller JSAUX eine JoyCon 2-Halterung als Controller-Ersatz vorgestellt, die über einen integrierten USB-C-Anschluss zum gleichzeitigen Aufladen der JoyCon 2 verfügte. Wie dort bereits erwähnt, liefert Nintendo bei der Switch 2 zwar eine JoyCon 2-Halterung mit, allerdings ohne einen integrierten USB-C-Port. Wer direkt von Nintendo eine solche Halterung möchte, zahlt für das USB-C-Upgrade satte 35 Euro. Günstiger geht es mit dem Savage Raven JoyGrip 2 for Switch 2, der auch designtechnisch sehr an die Variante von Nintendo erinnert.

Genau wie die JoyCon 2-Halterung von Nintendo verfügt auch der JoyGrip von Savage Raven über zwei rückseitige Griffe, um die beiden JoyCon 2-Controller bequemer in den Händen halten zu können. Die JoyCon 2 werden einfach seitlich in die magnetisch haftenden Einkerbungen eingesetzt und dann festgedrückt, und lassen sich so als vollständiges Gamepad inklusive USB-C-Ladefunktion mit 5V/2A verwenden.

Wer möchte, kann sogar die beiden rückseitigen ergonomischen Griffe abnehmen oder gegen andere Griffe von Savage Raven austauschen. Ein weiteres Gimmick ist die Standfunktion des JoyGrips: So können die beiden JoyCon 2 in der Halterung platzsparend aufgestellt werden. Zwei LED-Indikator am unteren Rand des JoyGrips zeigen darüber hinaus den aktuellen Ladestatus der beiden eingesetzten JoyCon 2 an. Etwas schade finde ich die Tatsache, dass sich der Hersteller entschieden hat, den Schriftzug „JoyGrip“ sehr groß auf der Vorderseite zu platzieren – dies hätte man meiner Ansicht nach auch etwas dezenter lösen können. Ansonsten ist der Savage Raven JoyGrip eine sehr gute und hochwertige Alternative zu Nintendos Ladehalterung für die JoyCon 2.

Bei Amazon gibt es sowohl die komplett schwarze Version, als auch selbige mit blauen und roten Griffen für jeweils 19,99 Euro zu kaufen. Savage Raven selbst hält im eigenen Webshop auch noch eine Basisvariante ohne die beiden rückseitigen Griffe bereit.

Insgesamt bietet das Produktsortiment von Savage Raven so einiges, was für Nintendo Switch 2-Fans interessant sein dürfte. Auf der Website des Zubehör-Herstellers findet ihr noch weitere Accessoires für eure Konsole, und auch bei Amazon gibt es so einige Produkte von Savage Raven.