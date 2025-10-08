Als Prime-Mitglied kannst du nur noch heute ordentlich sparen, denn die Prime Deal Days ende heute um Mitternacht. Neben den Angeboten von Apple, gibt es auch zahlreiche Produkte aus dem Hause Beats zum Sparpreis. Folgend findet ihr die besten Rabatte von Apples Tochter-Marke Beats, mit dabei sind viele Kopfhörer, Lautsprecher und auch die neuen iPhone 17 Cases.

Beats Studio Pro mit 51 Prozent Rabatt

Damals für 399 Euro gestartet, kannst du dir die Over-Ear-Kopfhörer aktuell für die Hälfte sichern. Alle Farbvarianten gibt es bei Amazon für nur je 195 Euro! Dafür bekommst du bis zu 40 Stunden Akkulaufzeit, eine Geräuschunterdrückung sowie einen Transparenzmodus, 3D Audio und Support für das dynamische Headtracking. Darüber hinaus lässt sich der Kopfhörer auch per Kabel betreiben, ebenso ist Wo ist? integriert, um den letzten Standort abfragen zu können.

Angebot Beats Studio Pro – Komplett Kabellose Bluetooth Noise Cancelling Kopfhörer –... BEATS SPEZIELLE AKUSTIKPLATTFORM bietet kraftvollen, immersiven Sound – egal, ob du Musik hörst oder telefonierst.

VERLUSTFREIES AUDIO über USB-C1 und drei verschiedene eingebaute Klangprofile verbessern dein Hörerlebnis

Beats Solo 4: On-Ear-Kopfhörer für 129 Euro

Während Over-Ear-Kopfhörer das Ohr komplett umschließen, liegen die Beats Solo 4 als On-Ear-Kopfhörer auf den Ohren auf – dafür ist der Formfaktor auch etwas kleiner. Mit 217 Gramm sind sie ziemlich leicht und die UltraPlush-Ohrpolster sorgen für einen angenehmen Sitz. Die Akkulaufzeit ist mit bis zu 50 Stunden lang bemessen, außerdem gibt es Unterstützung für 3D Audio mit dynamischem Headtracking. Eine Geräuschunterdrückung ist hingegen nicht mit an Bord. Der Beats Solo 4 kostet aktuell nur 129 Euro statt 229,95 Euro, wobei du aus den Farben Schwarz, Blau, Schwarz/Gold und Rosa wählen kannst.

Beats Solo Buds kosten nur noch 55 Euro

Die Beats Solo Buds kommen mit einem besonders kompakten Ladecase daher, das perfekt für unterwegs ist. Insgesamt bringen es die In-Ears auf eine Akkulaufzeit von bis zu 18 Stunden, wenn man das Case mit einrechnet. Für besten Tragekomfort sorgen ergonomisch abgewinkelte Akustikdüsen sowie fein lasergeschnittene Belüftungsöffnungen, die nicht nur den Druck im Ohr reduzieren, sondern auch die Klangqualität verbessern. Im Inneren arbeitet ein zweischichtiger Schallwandler pro Ohrhörer, der Verzerrungen minimiert und für einen klaren, ausgewogenen Hi-Fi-Sound sorgt.

Auch praktisch: Die Beats Solo Buds lassen sich über Apples „Wo ist?“-Netzwerk auffinden, falls sie mal verloren gehen. Für klare Gespräche unterwegs sind außerdem speziell abgestimmte Mikrofone verbaut, die deine Stimme zuverlässig übertragen.

Angebot Beats Solo Buds – kabellose Bluetooth In-Ear Kopfhörer | 18 Stunden Akkulaufzeit |... Bis zu 18 Stunden Batterie­laufzeit. Mit Fast-Fuel reichen schon 5 Minuten Aufladen für bis zu 1 Stunde Wiedergabezeit. Netzadapter und USB-C...

Maßgefertigte akustische Architektur für großartigen Beats Sound mit voller Bandbreite und Klarheit.

Beats Studio Buds+ mit transparentem Case

Die Beats Studio Buds+ legen im Vergleich zu ihren Vorgängern ordentlich nach: Dank dreimal größerer Mikrofone und überarbeiteter Belüftungsöffnungen bieten sie eine bis zu 1,6-fach stärkere aktive Geräuschunterdrückung und einen doppelt so guten Transparenzmodus.

Mit dem beiliegenden USB-C-Ladecase kommst du jetzt auf bis zu 36 Stunden Wiedergabezeit. Die Studio Buds+ sind nach IPX4 gegen Schweiß und Spritzwasser geschützt und werden mit vier Ohrpassstücken in den Größen XS, S, M und L ausgeliefert.

Angebot Beats Studio Buds + | Komplett kabellose Noise Cancelling In-Ear Kopfhörer,... Spüre den kraftvollen, ausgewogenen Sound der speziell entwickelten Akustikplattform von Beats

Aktives Noise Cancelling (ANC) passt sich deiner individuellen Passform an, damit du ganz in die Musik eintauchen kannst

Beats Fit Pro: Für das sportliche Workout

Die Beats Fit Pro erinnern optisch an die Beats Studio Buds, bringen aber einen entscheidenden Unterschied mit: einen kleinen, flexiblen Ohrhaken, der beim Sport für besseren Halt sorgt. Apples H1-Chip sorgt für eine nahtlose Integration ins Apple-Ökosystem, mit Features wie Active Noise Cancelling, Transparenzmodus, 3D-Audio mit dynamischem Head-Tracking und einem adaptiven Equalizer, der den Sound automatisch an deine Umgebung anpasst. Natürlich lassen sich die Beats Fit Pro auch per Siri steuern und dank „Wo ist?“ kannst du sie jederzeit orten, falls sie mal verloren gehen.

In Sachen Akkulaufzeit kommen die Beats Fit Pro auf bis zu 6 Stunden mit ANC, ohne Geräuschunterdrückung sogar auf 7 Stunden. In Kombination mit dem Ladecase ergibt sich eine Gesamtlaufzeit von bis zu 30 Stunden. Der Preis ist von 249,95 Euro auf 110 Euro gefallen.

Angebot Beats Fit Pro – Komplett kabellose In-Ear Kopfhörer – Aktives Noise-Cancelling,... Flexible, sicher sitzende Ohrbügel für mehr Komfort und Stabilität den ganzen Tag

Eine speziell entwickelte Akustikplattform sorgt für einen kraftvollen, ausbalancierten Sound

Beats Powerbeats Pro 2: Mit Herzfrequenzüberwachung

Zum ersten Mal hat Apple den Powerbeats Pro 2 eine Herzfrequenzmessung spendiert, um beim Training den Überblick über die eigenen Werte zu behalten. Die In-Ears erfassen die Herzfrequenz direkt im Ohr und speichern die Daten automatisch. Besonders praktisch: Die Powerbeats Pro 2 lassen sich mit kompatiblen Fitnessgeräten wie Laufbändern oder Crosstrainern koppeln. So landen die erfassten Werte direkt in der Health-App auf dem iPhone und stehen auch in anderen unterstützten Fitness-Apps zur Verfügung. Ein echtes Upgrade für alle, die gerne sportlich unterwegs sind und ihre Fortschritte im Blick behalten wollen.

Die Powerbeats Pro 2 kosten jetzt 235 Euro statt 299,95 Euro – du kannst aus den Farben Orange, Violett, Treibsand und Schwarz wählen.

Angebot Beats Powerbeats Pro 2 Kabellose In-Ear Kopfhörer mit Bluetooth– aktive... Die Powerbeats Pro 2 sind die innovativsten Kopfhörer, die wir je entwickelt haben, mit sicher sitzenden Ohrbügeln, die an Ort und Stelle bleiben,...

Für absolute Konzentration auf den Sport haben wir das leistungsstärkste Aktive Noise Cancelling (ANC), das wir je entwickelt haben, hinzugefügt,...

Beats Flex: Mit Nackenband für mehr Sicherheit

Die In-Ear-Kopfhörer Beats Flex setzen auf Bluetooth und ein praktisches Nackenband, das für sicheren Halt sorgt. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 12 Stunden bringen sie dich locker durch den Tag. Und wenn es mal schnell gehen muss, reicht dank Fast Fuel schon eine 10-minütige Ladepause für 1,5 Stunden Musikgenuss.

Das Flex-Form-Kabel sorgt dafür, dass sich nichts verheddert und mit den mitgelieferten Ohrstöpseln in verschiedenen Größen sitzen die In-Ears auch bei Bewegung sicher und bequem. Dank integriertem Apple W1 Chip verbinden sich die Kopfhörer blitzschnell mit deinem iPhone, iPad oder Mac – ganz so, wie man es von den AirPods kennt.

Beats Pill Lautsprecher ist ebenfalls reduziert

Der Speaker bringt nicht nur satten Sound, sondern auch eine Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden mit, wobei man bequem mit USB-C aufladen kann. Die neu designte Beats Pill ist um 20 Grad nach oben geneigt, damit der Sound gezielt über Hindernisse hinweg direkt zu dir gelangt.

Die Bedientasten sitzen dezent an der Rückseite, sind aber trotzdem gut erreichbar. Und weil ein Lautsprecher für unterwegs auch was aushalten muss, ist das Gehäuse gegen Schmutz, Sand und Wasser geschützt. Praktisch: Eine Freisprechfunktion ist ebenfalls mit an Bord. Besonders cool ist der Amplify-Modus, denn damit lassen sich zwei Beats Pill Lautsprecher koppeln, um den Sound noch breiter und kräftiger im Raum zu verteilen. Einen ausführlichen Test findest du hier.

Angebot Beats Pill Tragbarer Bluetooth-Lautsprecher, Bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit,... Der Beats Pill Lautsprecher liefert einen kraftvollen, raumerfüllenden Sound. Der größere, speziell entwickelte Racetrack Woofer verdrängt 90 %...

Mit einer Akuulaufzeit von bis zu 24 Stunden ermöglicht die Beats Pill fast den ganzen Tag Wiedergabe und kann dein Smartphone oder andere Geräte...

Beats Cases für das iPhone 17 im Angebot kaufen

Erst kürzlich habe ich das neue Beats iPhone Case mit und ohne Kickstand genauer unter die Lupe genommen und eine Empfehlung ausgesprochen. Am Prime Day kannst du noch günstiger zugreifen, denn das reguläre Case mit MagSafe und Kamerasteuerung kostet nur noch 35 Euro statt 55 Euro. Das Case mit Kickstand liegt jetzt bei 49 Euro statt 69 Euro, während das robuste Rugged-Case 69 Euro statt 89 Euro kostet.

Beats iPhone 17 Rugged Case mit MagSafe und Kamerasteuerung, auf Stuzfestigkeit... Das robuste Beats iPhone 17 Case mit MagSafe und Kamerasteuerung wurde für zusätzlichen Schutz bei Stürzen und vor Kratzern entwickelt. Unsere...

Schutz: Die extrem robuste und strapazierfähige Polymerrückseite des Case wird durch zusätzliche stoßdämpfende Seitenwände und einen...

Beats iPhone 17 Kickstand Case mit MagSafe und Kamerasteuerung, integrierter Ständer... Beats iPhone 17 Kickstand Case mit MagSafe und Kamerasteuerung schützt dein iPhone vor Kratzern und bei Stürzen. Während des gesamten Entwicklungs-...

Die praktische, abnehmbare Trageschlaufe kann als Ständer genutzt werden. So kannst du deine Inhalte freihändig und im Querformat verfolgen. Zum...