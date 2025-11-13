AudioRoids: Neues Action-Spiel für Blinde

Heute erscheint ein Spiel im App Store, das sich vor allem an blinde und sehbehinderte Menschen richtet. Doch auch alle, die keine Beeinträchtigung beim Sehen haben, können AudioRoids (App-Store-Link) spielen und sich in in der Rolle eines Audio Fighters in das Jahr 2065 begeben und die Asteroidenschauer abwehren, die drohen, die Erde zu vernichten.

Wie sich schon herauslesen lässt, handelt es sich bei AudioRoids um ein Action-Spiel, genauer gesagt einen 2D-Shooter, der aber auch mit Storyelementen gespickt ist und das Spiel somit durchaus interessanter machen dürfte. Die Szenerie ist klassisch Sci-Fi: Wir befinden uns in der nicht mehr allzu fernen Zukunft, im Jahr 2065, und eine Gruppe Elitepiloten, die Audio Fighters, muss die Erde vor Asteroidenschauern beschützen, die unaufhörlich auf die Erde treffen. Ein kleiner Wermutstropfen hier: Die Story wird offenbar von einer KI-Stimme vorgelesen, die in Sachen Intonation die bekannten Mängel aufweist.

Bei den Audio Fighters handelt es sich selbst um blinde Krieger, die im Kampf von ihrem Hörsinn Gebrauch machen. Somit ist auch das ganze Spiel vollständig durch Audio-Signale spielbar und für Menschen mit Sehbehinderung oder für blinde Menschen vollständig barrierefrei. Es geht darum, das Schlachtfeld über den Hörsinn wahrzunehmen, den Asteroiden per Klang zu orten und dann entsprechend zu vernichten. Das Sounddesign ist dabei dreidimensional gestaltet, um die Spielenden entsprechend zu lenken.

AudioRoids jetzt vorbestellen

Ab heute könnt ihr AudioRoids im App Store vorbestellen. In der Vorbestellphase gewähren euch die Entwickler einen Rabatt von einem Euro auf den Spielpreis. Ihr zahlt dann nur 2,99 Euro statt 3,99 Euro. Veröffentlicht wird AudioRoids dann in der kommenden Woche am Donnerstag. Nach dem Kauf des Spiels könnt ihr dieses ohne Werbung und ohne weitere In-App-Käufe spielen.

Ich finde die Idee und die Mechanik durchaus interessant, auch wenn ich es schöner gefunden hätte, wenn die Story von einem echten Menschen vorgelesen worden wäre.