Reolink stellt neue Überwachungskameras mit KI und Langzeitakku vor

Reolink will neue Maßstäbe im Bereich der Überwachungstechnologie setzen: Mit der OMVI Series und der Power-Efficient Series bringt das Unternehmen zwei Kamerareihen auf den Markt, die durch innovative Features und intelligente Lösungen überzeugen wollen. Während die OMVI Series mit einem Triple-Lens-System und 360°-Abdeckung punktet, überzeugt die Power-Efficient Series durch energiesparende WiFi-Technologie und extrem lange Akkulaufzeiten.

Die OMVI Series ist für Personen konzipiert, die eine lückenlose Überwachung benötigen, sei es für private Grundstücke oder gewerbliche Bereiche. Das Herzstück der Serie ist ein Triple-Lens-System, das eine 10-MP-Panorama-Kamera mit Doppelobjektiv und ein 8-MP-Schwenk-und-Neige-Objektiv kombiniert. Dadurch entsteht eine vollständige 360°-Abdeckung, die selbst weit entfernte Details dank 4K-Auflösung und 16-fachem optischem Zoom (bei der OMVI X16 PoE) scharf abbildet.

OMVI X16 PoE: Das Flaggschiff mit iF Design Award 2026

Die OMVI X16 PoE ist das Topmodell der Serie und wurde kürzlich mit dem iF Design Award 2026 ausgezeichnet. Mit einem 24-MP-Triple-Lens-System, das aus einer 16-MP-Panorama-Kamera und einem 8-MP-Schwenk-und-Neige-Objektiv besteht, bietet sie endloses horizontales Schwenken (360°) und eine vertikale Rotation von 95°. Ideal für großflächige oder hochsensible Sicherheitsanwendungen, bietet sie auch ein präzises Tracking und hochauflösende Aufnahmen, selbst bei starkem Heranzoomen.

Die OMVI Series bietet zwei Konnektivitätsoptionen: WiFi (OMVI 3i WiFi) und PoE (OMVI 3i PoE sowie OMVI X16 PoE). Dadurch lässt sich die Kamera flexibel in verschiedenen Umgebungen installieren, beispielsweise im Wohnbereich oder in Geschäftsräumen. Beide Modelle unterstützen lokale Speicheroptionen wie microSD-Karten (bis zu 512 GB) und Reolink NVRs, ohne dass ein Abo oder monatliche Gebühren anfallen.

Reolink Dreifachobjektiv PoE Sicherheitskamera für den Außenbereich, 10MP... Hochauflösendes Triple-Objektiv-System Insgesamt 18 MP: 10MP Panoramakamera mit zwei Objektiven für einen 180°-Rundumblick sowie eine 8MP PT-Kamera...

SyncTrack & Auto-Tracking Wenn die Panoramakamera eine Bewegung erkennt, erfasst die PT-Kamera das Objekt sofort und verfolgt es. Die...

Power-Efficient Series: Kabellose Sicherheit mit Qualcomm-Technologie

Die Power-Efficient Series setzt auf energiesparende WiFi-Lösungen von Qualcomm und ermöglicht damit eine bis zu 96 Prozent längere Akkulaufzeit im Vergleich zum Branchenstandard. Die Serie umfasst batteriebetriebene Video-Türklingeln und Kameras, die sich durch einfache Installation und einen kosteneffizienten Betrieb auszeichnen.

Zu den Highlights der Power-Efficient-Series gehören die Argus MagiCam und die Video Doorbell (2. Gen.). Die Argus MagiCam ist eine komplett kabellose, würfelförmige 2-MP-Kamera mit magnetischem Montagesystem, das eine mühelose Installation und Neupositionierung ermöglicht. Dank Personenerkennung und fortschrittlichem Energiemanagement hält der Akku bis zu 9 Monate durch.

Die Video Doorbell (2. Gen.) bietet eine 4-MP-Kopf-bis-Fuß-Ansicht im 1:1-Format und unterscheidet dank On-Device-KI zwischen Personen, Fahrzeugen, Tieren und Paketen. Sie ist sowohl mit wiederaufladbarem Akku (bis zu 10 Monate Laufzeit) als auch kabelgebunden für 24/7-Aufzeichnungen erhältlich.

Die Serie wird durch die Video Doorbell SE, einer 3-MP-WiFi-Türklingel mit 4:3-Sichtfeld und der E1 Swift, einer Innenraumkamera mit Schwenk- und Neigefunktion, ergänzt. Die E1 Swift eignet sich besonders für die Überwachung von Haustieren, Babys oder Kindern und bietet maximale Flexibilität im Innenbereich.

Reolink Magnetische Kabellose Überwachungskamera Außen&Innen, 9 Monate... Magnetische Halterung (verstellbarer Sichtwinkel): An Metalloberflächen oder mit Schrauben für zusätzliche Stabilität sichern. Kompakt & Mobil...

Bis 9 Monate mit AA-Lithium-Batterien: Energieeffizientes Design ermöglicht eine Nutzungsdauer bis 9 Monate, basierend auf 300s tgl. Aufzeichnung...

Verfügbarkeit und Preise

Die OMVI 3i PoE (Amazon-Link) ist ab sofort für 289,99 Euro bis zum 14. Juni mit einem 20-prozentigem Rabatt für 231,99 Euro erhältlich. Die OMVI 3i WiFi folgt am 20. Juli dieses Jahres für 299,99 Euro, während das Flaggschiff OMVI X16 PoE im 3. Quartal 2026 für rund 450 bis 550 Euro erwartet wird.

Die Argus MagiCam (Amazon-Link) ist bereits für 54,99 Euro verfügbar. Die Video Doorbell (2. Gen.) startet am 20. Juli für 139,99 Euro, die Video Doorbell SE folgt im September für 89,99 Euro. Die E1 Swift wird im 3. Quartal mit einem Preis zwischen 50 und 70 Euro auf den Markt kommen. Alle Produkte sind über die Reolink-Website und Amazon erhältlich.