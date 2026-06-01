Apple Music könnte neue Abopreise und Tarifstufen erhalten

Apple arbeitet möglicherweise an einer größeren Änderung für Apple Music. Hinweise in einer aktuellen Beta-Version der Android-App lassen vermuten, dass das Unternehmen künftig unterschiedliche Abo-Stufen für seinen Streamindienst anbieten könnte. Bislang gibt es dafür zwar keine offizielle Bestätigung, die entdeckten Codebestandteile sorgen jedoch bereits für Spekulationen über neue Preis- und Funktionsmodelle.

Ausgelöst wurde das Gerücht durch den Entwickler Aaron Perris. Er entdeckte in der Beta-Version von Apple Music für Android mehrere neue Textbausteine, die auf unterschiedliche Zugriffsrechte innerhalb des Dienstes hindeuten. Dazu gehören Hinweise wie „Premium access required“ sowie Meldungen über ein Limit beim Überspringen von Songs. Genau diese Einschränkungen sind bereits von anderen Streaming-Diensten bekannt, die verschiedene Tarifstufen oder kostenlose Versionen mit begrenzten Funktionen anbieten.

It’s possible this could be for something unrelated like radio stations. Keep an eye on @MacRumors if more info becomes available — Aaron (@aaronp613) May 30, 2026

Nach Einschätzung von Aaron Perris könnten die neuen Codezeilen darauf hindeuten, dass Apple an günstigeren oder sogar kostenlosen Varianten von Apple Music arbeitet. Apple hat hierzu bislang allerdings keine offiziellen Pläne verkündet. Perris selbst weist darauf hin, dass die entdeckten Funktionen auch mit anderen Bereichen des Dienstes zusammenhängen könnten, etwa mit den Radiosendern von Apple Music. Dennoch werten Beorabchter den Fund als deutlichen Hinweis darauf, dass Apple-intern an Veränderungen gearbeitet wird.

Apple Music könnte sich stärker an Spotify orientieren

Besonders auffällig ist dabei die Erwähnung eines Skip-Limits. Bei Konkurrenten wie Spotify gehören Einschränkungen beim Überspringen von Titeln seit Jahren zu den typischen Merkmalen kostenloser oder günstigerer Tarifmodelle. Deshalb gehen die Beobachter davon aus, dass Apple künftig ebenfalls mehrere Abo-Stufen einführen könnte. Ob es sich dabei um einen komplett kostenlosen Zugang, ein günstigeres Einstiegsabo oder zusätzliche Premium-Varianten handelt, bleibt bislang offen.

Interessant ist die Entwicklung auch deshalb, weil Apple Music bislang bewusst auf ein kostenloses Streaming-Angebot verzichtet. Erst vor wenigen Wochen hatte Apple-Music-Chef Oliver Schusser erklärt, dass Apple stolz darauf sei, keinen kostenlosen Tarif anzubieten. Die nun entdeckten Hinweise stehen daher zumindest teilweise im Gegensatz zu bisherigen Aussagen des Unternehmens. Wir dürfen also gespannt bleiben, was uns hier künftig erwartet. Aktuell kostet Apple Music in Deutschland für Einzelpersonen 10,99 Euro pro Monat.