Oura Ring 5 vorgestellt: Der kleinste Smart Ring der Welt mit innovativer Sensorik

ŌURA, das bekannte Unternehmen aus dem Bereich intelligenter Ringe, hat heute den neuen Oura Ring 5 präsentiert, die bisher kleinste und technisch fortschrittlichste Generation des beliebten Wearables. Mit einer 40-prozentigen Verkleinerung gegenüber dem Vorgänger will das neue Modell Maßstäbe in Design und Funktionalität setzen. Dank innovativer Sensortechnologie und einer optimierten Architektur bietet der Ring präzisere Gesundheitsdaten, eine Akkulaufzeit von bis zu einer Woche und ein noch diskreteres, tragbares Design.

Der Finger als idealer Messort für biometrische Daten steht im Mittelpunkt der Philosophie von ŌURA. Die Arterien im Finger liefern optischen Sensoren wie LEDs und Fotodioden ein bis zu 100-mal stärkeres Pulssignal als am Handgelenk, was ein entscheidender Vorteil gegenüber herkömmlichen Wearables ist. Der Oura Ring 5 nutzt diese Erkenntnis mit einer neu entwickelten Signalarchitektur: Flachere Sensordomes für besseren Hautkontakt, leistungsstärkere LEDs und zwölf verstärkte Signalpfade sorgen für höhere Genauigkeit, unabhängig von Fingertyp oder Hautton.

Das Design des Oura Ring 5 ist nicht nur kompakter, sondern auch leicht, hypoallergen und kratzfest. Gefertigt aus Titan, ist er in den Größen 6 bis 13 erhältlich und bietet zwei neue Farbvarianten: Ein helleres, moderneres Gold und Deep Rose, ein sattes Kupfer-Roségold. Eine widerstandsfähige PVD-Beschichtung und die IP68-Zertifizierung (staub- und wasserdicht bis 100 Meter) machen ihn zum idealen Begleiter für Sport, Reisen und Alltag. Für noch mehr Mobilität präsentiert ŌURA das Oura Ring 5 Charging Case, ein kompaktes Aluminiumgehäuse, das kabelloses Laden ermöglicht und bis zu einen Monat zusätzliche Akkulaufzeit bietet.

Live-Aktivitäts-Erfassung mit Echtzeit-Daten während Workouts

Ein weiteres Highlight ist die Live-Aktivitäts-Erfassung, die Echtzeit-Daten zu Tempo, Distanz und Herzfrequenz während Workouts liefert. Nutzer und Nutzerinnen können die App mit externen Herzfrequenzmessgeräten koppeln und die Werte bequem über Sperrbildschirm-Widgets abrufen. Zudem wurde die automatische Aktivitätserkennung verbessert, insbesondere für bewegungsärmere Aktivitäten wie Pilates. Die neue Signalarchitektur des Rings sorgt dabei für eine noch exaktere Erfassung.

Im Bereich Frauengesundheit führt ŌURA gleich zwei neue Funktionen ein: Menopause Insights und Hormonelle Schwangerschaftsverhütung. Die Menopause Impact Scale, ein eigens entwickelter klinischer Fragebogen, misst die Auswirkungen der Menopause auf Lebensqualität, Schlaf, Stimmung und kognitive Leistung. Nutzerinnen erhalten ein personalisiertes Dashboard, das langfristige Muster sichtbar macht und als Grundlage für Arztgespräche dient. Die Funktion für hormonelle Verhütung passt die Cycle Insights individuell an und zeigt, wie Verhütungsmittel die physiologischen Basisdaten beeinflussen: Dies ist eine bisher einzigartige Verknüpfung von subjektivem Empfinden und objektiven Biometriedaten.

Auch der Datenschutz bleibt ein zentrales Anliegen: ŌURA führt eine zeitbasierte Datenlöschungsfunktion ein, die es Usern ermöglicht, Daten aus bestimmten Zeiträumen gezielt zu löschen, ohne die restliche Historie zu verlieren. Das Unternehmen betont, dass es keine Daten verkauft und stattdessen in sichere, transparente Systeme investiert. Nutzer und Nutzerinnen behalten so die volle Kontrolle über die Freigabe ihrer Daten und erhalten klare Erklärungen, welche Daten erfasst werden und warum.

Preise und Verfügbarkeiten

Der neue Oura Ring 5 ist ab sofort in Deutschland auf der ŌURA-Website vorbestellbar und wird ab dem 4. Juni 2026 ausgeliefert. Die Preise liegen bei 529 Euro für die Premium-Modelle Gold, Stealth, Brushed Silver und Deep Rose, sowie 429 Euro für die Basisvarianten in Silver und Black. Das Charging Case ist separat erhältlich. Die Mitgliedschaft in der Oura-App kostet 5,99 Euro/Monat oder 69,99 Euro/Jahr, und ermöglicht die Kopplung mehrerer Ringe mit einem Konto.

Die neuen Software-Features wie Live-Aktivitäts-Tracking, die Locate-Geräteortung und die zeitbasierte Datenlöschung werden ab dem 4. Juni 2026 für alle Modelle ab dem Oura Ring Gen3 verfügbar sein. Die Funktionen Menopause Insights und Hormonelle Schwangerschaftsverhütung sind bereits jetzt weltweit nutzbar. Abschließend wichtig zu wissen: ŌURA empfiehlt allen Interessenten und auch Personen, die bereits einen Oura Ring besitzen, vor dem Kauf die Fingergröße mit dem Oura Ring 5 Sizing Kit zu überprüfen, da sich die Passform durch die Verkleinerung ändern kann.