YouTube verschärft Kennzeichnung von KI-Videos

YouTube verändert seinen Umgang mit KI-generierten Inhalten. Die Plattform kündigte an, betroffene Videos ab sofort automatisch als KI-Inhalte zu markieren, selbst dann, wenn Creator dies nicht selbst angeben haben. Damit reagiert YouTube auf die wachsende Zahl realistischer KI-Videos, die für Zuschauer immer schwerer von echten Aufnahmen zu unterscheiden sind.

Bislang mussten Creator selbst kennzeichnen, wenn sie realistisch wirkende KI-Inhalte in ihren Videos verwendet haben. Dazu zählen etwa künstlich erzeugte Personen, Stimmen oder Szenen, die echt wirken könnten. Künftig will YouTube jedoch zusätzlich eigene Systeme einsetzen, um solche Inhalte automatisch zu erkennen. Wird dabei ein „signifikanter fotorealistischer KI-Einsatz“ festgestellt, versieht die Plattform das Video eigenständig mit einem Hinweis. Dennoch wird von den Creatoren erwartet, ihre Videos auch weiterhin selbst entsprechend zu labeln.

YouTube macht KI-Hinweise deutlich sichtbarer

Neben der automatischen Erkennung verändert YouTube auch die Platzierung der Hinweise. Bei klassischen Videos erscheint das KI-Label künftig direkt unter dem Videoplayer und oberhalb der Beschreibung. Bei Shorts wird der Hinweis sogar direkt als Overlay im Video eingeblendet. Ziel ist es, dass Nutzer sofort erkennen können, wenn Inhalte mithilfe von KI erstellt oder stark verändert wurden.

Die neuen Hinweise gelten vor allem für Inhalte, die realistisch wirken und Zuschauer täuschen könnten. Videos mit eher unrealistischen, animierten oder nur leicht bearbeiteten KI-Elementen werden weiterhin lediglich in der erweiterten Beschreibung gekennzeichnet.

Creator sollen allerdings die Möglichkeit haben, fehlerhafte automatisierte Kennzeichnungen in YouTube Studio anzupassen. Allerdings gibt es Ausnahmen: Wurden Inhalte mit YouTubes eigenen KI-Werkzeugen wie Veo oder Dream Screen erstellt oder enthalten sie entsprechende C2PA-Metadaten, bleiben die KI-Hinweise dauerhaft bestehen.

Nach Angaben von YouTube sollen die neuen Labels weder Einfluss auf die Monetarisierung noch auf die Empfehlungen der Plattform haben. Stattdessen gehe es vor allem darum, Zuschauern mehr Transparenz zu bieten und den Umgang mit KI-Inhalten klarer zu gestalten.