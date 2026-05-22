Monument Valley 3 jetzt gratis auf iPhone und iPad spielen

Monument Valley ist ohne Zweifel eines der besten Puzzle-Spiele, die es jemals in den App Store geschafft haben. Auch der dritte Teil der Spiele-Serie ist mal wieder fantastisch gestaltet und definitiv eine Empfehlung wert. Der Download aus dem App Store ist zwar gratis, die Vollversion muss dann aber für 6,99 Euro per In-App-Kauf freigeschaltet werden. Im Epic Games Store bekommt ihr Monument Valley 3 derzeit komplett kostenlos.

Den Umweg kennt ihr sicherlich schon. Ihr müsst euch zunächst den Epic Games Store auf eurem iPhone oder iPad installieren. Alle dafür notwendigen Schritte könnt ihr ganz einfach auf der Webseite von Epic Games nachlesen. Nach der Installation öffnet ihr den alternativen App Store, scrollt ein wenig nach unten und findet dann das Gratis-Angebot rund um Monument Valley 3.

Das Puzzle-Spiel hat mittlerweile ja schon eine ordentliche Reise hinter sich. Monument Valley 3 ist im Dezember 2024 im App Store erschienen, damals aber im Rahmen von Netflix Games und nur mit einem aktiven Abonnement beim Streaming-Anbieter spielbar. Seit Oktober 2025 ist der Titel ganz regulär im Apple App Store verfügbar.

Das erwartet euch in Monument Valley 3

Falls ihr die Spiele-Serie bisher noch nicht kennt, könnt ihr euch auf einen Rätselspaß mit einer ganz besonderen Atmosphäre freuen. Die Elemente der dreidimensionalen Spielwelt werden von euch verschoben und gedreht. Man muss mit der Perspektive spielen, um den Weg zum Ziel zu ebnen.

Und natürlich erzählt Monument Valley 3 auch wieder eine kleine Geschichte. Ihr schlüpft in die Rolle des kleinen Mädchens Noor, die auch mal eine Lichthüterin werden will. Damit ihre Dorfgemeinschaft nicht Opfer des steigenden Wassers wird, muss Noor eine neue Energiequelle entdecken – und genau bei dieser Suche müsst ihr dem kleinen Mädchen helfen.

Die Steuerung ist selbsterklärend. Ihr tippt einfach an die Stelle, zu der Noor laufen soll. Sollte der Weg frei sein, macht sie sich auf den Weg. Ansonsten müsst ihr mit den Perspektiven spielen und interaktive Elemente des Levels mit dem Finger verschieben, um den Weg zu ebnen.