Dumb Ways to Die 2: 80 Mini-Spiele jetzt gratis laden

Für die Unterhaltung am langen Oster-Wochenende könnt ihr euch jetzt ein kostenloses Spiel auf euer iPhone oder iPad laden. Die Vollversion von Dumb Ways to Die 2 kostet normalerweise 4,49 Euro. Noch bis nächste Woche könnt ihr im Epic Games zum Nulltarif zuschlagen. Das Spiel gibt es auch im Apple App Store zum kostenlosen Download, dort aber mit Werbung und diversen In-App-Käufen.

Dumb Ways to Die 2 hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, das Spiel hat es aber in über 83 Ländern auf den ersten Platz der Charts geschafft und wurde bereits mehr als 75 Millionen Mal heruntergeladen. Im deutschen App Store gibt es aktuell 4,3 von 5 möglichen Sternen. Aber worum geht es überhaupt?

Das erwartet euch in Dumb Ways to Die 2

„Dumb Ways to Die 2: The Games enthält Bohnen, die so hohlköpfig sind, dass ihr sie immer wieder davor bewahren müsst, zu sterben“, heißt es von den Entwicklern.

Das Spiel baut das Konzept seines Vorgängers deutlich aus und bietet Spielern eine große Auswahl an abwechslungsreichen Herausforderungen. In über 80 gefährlichen Minispielen, die über die bunte Welt von Dumbville verteilt sind, müsst ihr schnell reagieren: Durch Ziehen, Wischen und Tippen gilt es, die tollpatschigen Bohnen vor den absurdesten Gefahren zu bewahren.

Ergänzt wird das Gameplay durch tägliche Herausforderungen, freischaltbare Charaktere und ein umfangreiches Charakterbuch, das zum Sammeln motiviert. Durch die Mischung aus Humor, Tempo und Geschicklichkeit bleibt das Spiel dauerhaft unterhaltsam.

Für den Download müsst ihr, wie bereits eingangs erwähnt, einen kleinen Umweg in Kauf nehmen. Ihr müsst den Epic Games Store als alternativen App Store installieren. Das ist keine große Hürde und wird auf der Webseite von Epic Games Schritt für Schritt erklärt. Nach der Installation öffnet ihr den Store und findet die Gratis-Aktion direkt auf der Startseite – einfach etwas nach unten scrollen.